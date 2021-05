Contribuições não reembolsáveis ​​para o decreto de manutenção

Nas últimas semanas, foi concedido a um grande número de titulares de números de IVA que os solicitaram o crédito pela outorga estipulada no Decreto Legislativo 41/2021, conhecido por “Portaria de Apoio”. Ainda dá tempo até hoje, 28 de maio, para fazer a inscrição.

A contribuição não reembolsável é devida a todos os operadores económicos que exerçam actividades comerciais, artes e profissões, ou a titulares de rendimentos agrícolas, independentemente do código atec da actividade desenvolvida e do sistema de contabilidade aprovado.

Os únicos requisitos que o requerente deve ter são: Sem receita em 2019 – o bónus superior a € 10.000.000 e sofreu uma diminuição do volume de negócios em 2020, calculado em médias mensais, de pelo menos 30% face a 2019.

A contribuição deve ser calculada com base na diferença negativa das médias mensais aplicando-se um coeficiente entre 60% e 20% em função do valor da receita / bonificação gerada em 2019.

Principalmente a forma de cálculo do volume médio mensal de negociação de 2019 para quem iniciou a atividade a partir de 01/01/2019; Na verdade, deve ser calculado apenas com referência aos meses a partir do mês seguinte à abertura do número de IVA. Exemplo: registro do IVA de março de 2019: volume de negócios de abril de 2019 a dezembro de 2019 dividido por 9 (os meses de abril a dezembro). Essa média deve ser comparada com a média mensal de todo o ano de 2020 para verificar uma queda significativa do faturamento. Portanto, a contribuição será calculada aplicando transações de 60% a 20%.

A contribuição será devida para estas disciplinas mesmo que não haja redução do volume de negócios ao mínimo previsto (€ 1.000 para pessoas singulares e 2.000 para pessoas não singulares).

Saindo de mais pormenores sobre os métodos de determinação dos beneficiários, sobre os relacionados com o cálculo do volume de negócios e da contribuição, não se deve esquecer que com a metodologia adotada (como também aconteceu com outros auxílios Coronavirus), no convicção de que o legislador enfocou o método mais rápido para determinar o público dos beneficiários, e foi disponibilizada a possibilidade de solicitar e obter apoio também para aqueles que, de fato, poderiam enfrentar a crise econômica, em decorrência do vírus, sem contribuição , o que deixa mais recursos disponíveis para aqueles que, por exemplo, foram forçados ao bloqueio por um longo período e que podem receber uma contribuição por um custo adicional.

Indique quem tem outros rendimentos e ao mesmo tempo tem número de contribuinte. Pense em um funcionário que também exerce atividades autônomas. Se tal contribuinte registrar uma redução em seu faturamento de mais de 30%, ele terá direito a uma contribuição não reembolsável, mesmo com renda de trabalho, como dar garantias suficientes para sobreviver, ao contrário de um pequeno empresário cuja única fonte de renda são suas próprias atividades .

Isso também se aplica a quem tem um número de contribuinte e também outros tipos de renda.

Na opinião do redator, outra condição foi imposta para o acesso à contribuição, como, por exemplo, restrição à posse de outras receitas.

A referência ao volume de negócios, como entidade contra a qual se pode medir um potencial declínio, também dá lugar a situações dignas de nota que, de certa forma, podem abrir caminho a discriminações injustificadas.

Considere todos os operadores econômicos com um número de IVA cujas receitas são determinadas com base no princípio de caixa; Isso geralmente ocorre quando os custos são incorridos em um ano e o bônus ou taxa é cobrado no ano seguinte. Períodos de imposto de renda baixa (devido ao aparecimento de custos mais altos) e períodos de imposto de renda mais altos (devido ao aparecimento de receita ou compensação mais alta) podem ser alternados. Assumindo uma concentração de custos e uma diminuição do volume de negócios em 2019, enquanto em 2020, o volume de negócios aumenta apenas como resultado da cobrança das recompensas relacionadas com a atividade já realizada em 2019. Verifica-se que não há diminuição do volume de negócios mas apenas devido ao lapso de tempo entre o momento em que é feito Os custos são incorridos e o momento em que o volume de negócios é gerado e a receita é gerada.

Em conclusão, não se deve esquecer que nas mesas técnicas, onde estão escritas as normas, é mais necessária a presença de contadores, que, com sua contribuição, podem induzir a classe política a refletir sobre algum aspecto do qual pouco é. conhecido. … neste caso, teria sido possível chegar a uma distribuição mais razoável dos recursos destinados a apoiar aqueles que realmente precisam deles.