Catar: “Otimismo em relação ao prolongamento da calma.” Mas Israel dá um atraso: “no máximo dez dias”. Transmissão ao vivo

A guerra entre Israel E agitação Entrou no dia 54. A diplomacia continua trabalhando para estender a trégua entre terroristas palestinos e Tel Aviv. Pelo que sabemos, foi alcançado um acordo geral de cessar-fogo por mais dois dias, embora fontes israelitas tenham deixado claro que não querem que vá além de domingo. Enquanto isso, o impulso para acabar com as hostilidades vem da Casa Branca: “ Continuar em pé de guerra significa dar ao Hamas o que ele procura “O presidente disse Joe Biden. Entretanto, Israel recebeu uma nova lista de reféns que o Movimento Islâmico Palestiniano deveria libertar hoje.

Fontes israelenses: “A trégua é de no máximo 10 dias até obtermos as listas dos sequestrados”.

Uma fonte política israelita comentou a notícia de que o Hamas está interessado em prolongar a trégua por quatro dias, explicando que “ Enquanto os tivermos Listas Dos nossos sequestradores, avançaremos por um tempo máximo 10 dias “.

Israel: “Ainda há pelo menos 161 reféns em Gaza”

As autoridades israelitas acreditam que ainda o fazem 161 o Reféns Permanece nas mãos do Hamas e de outras organizações terroristas palestinas. quem são eles 146 São israelitas, alguns dos quais possuem dupla cidadania, 15 estrangeiros e pelo menos quatro menores de 18 anos. No entanto, serão 10 pessoas com mais de 75 anos. Eles foram liberados até agora 86 refénsincluindo 24 antes da trégua, e os restos mortais de dois sequestrados em Gaza foram identificados pelas FDI.

Brigadas Al-Qassam, afiliadas ao Hamas, disseram em comunicado Três reféns Os israelenses morreram por causa de um precedente ataque SubordinarCIA aérea Das Forças de Defesa de Israel. As vítimas são o menino Kfir Bibas, de apenas dez meses, sua mãe e seu irmão de quatro anos. O exército israelense notificou a família e está trabalhando para verificar a credibilidade da notícia.

Martírio de um palestino no norte da Faixa de Gaza

O assassinato de um palestiniano no norte de Gaza poderá fazer com que os diplomatas hesitem. Um homem estava tentando com outras pessoas voltar para sua casa Beit Hanoun No norte da Faixa de Gaza, ele foi morto por tiros do exército israelense. Fontes locais relataram que o grupo deixou os abrigos e tentava retornar para um grupo de casas. O exército israelita ainda não forneceu a sua versão dos acontecimentos.

Israel: vamos lidar com o Catar

O vice-diretor geral de Assuntos Estratégicos do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Joshua Zarka, disse em comunicado à rádio que o Estado judeu “ Vai fazer Contas “Com o O Estado do Catar Depois que o emirado esgotou seu papel na negociação da libertação dos reféns. “ Catar jogou A Papel passivo Hospedar e legitimar as atividades do Hamas, precisamos disso agora “, explicou Al-Zarqa. Mas quando essa coisa desaparecer do mundo, acertaremos as contas com eles O Diretor Adjunto para Assuntos Estratégicos também afirmou estar convencido de que eles em Doha estavam cientes das intenções de Israel e do fato de que “ Quem esteve do lado do Hamas estará do lado do Hamas Perseguir De todas as maneiras possíveis “.

Confrontos na Cisjordânia: O comandante da Brigada Jenin foi liquidado

Conflitos e tensões foram registrados na cidade de Jenin Cisjordânia. As FDI realizaram uma operação na área, várias áreas foram fechadas com postos de controle e eclodiram confrontos armados entre as forças israelenses e os combatentes palestinos, resultando em pelo menos oito pessoas feridas. Além disso, o Ministério da Saúde palestino anunciou que as forças das FDI mataram dois crianças, oito anos e 15 anos. Segundo a Al Jazeera, mais de 100 soldados israelenses participaram da operação.

Durante o ataque, as forças do exército israelense destruíram Maomé Zubaidi– Comandante da Brigada Jenin do Movimento da Jihad Islâmica Palestina. Outro comandante foi morto com ele. Hossam Hanoun.

Netanyahu: Voltaremos à guerra após o retorno dos reféns

“ Após esta etapa de devolução dos nossos reféns, Israel retornará guerra? Minha resposta é inequívoca Sim. É impossível não lutar até o fim “, anunciou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de acordo com o que ele disse.” Todo o governo apoia isso posiçãoSoldados e povo: E é exatamente isso que faremos “.

O exército israelense alerta os moradores de Gaza: “Não vão para o norte”

Poucas horas antes do fim da trégua, o porta-voz do exército israelense em língua árabe, Avichay Adraee, falou com… mensagem À população palestina: Não viaje para norte Da Faixa de Gaza Numa publicação no site X, um representante do exército israelita indicou que a parte norte do enclave é considerada “Zona de guerra” É aquele “ Você só pode se mover para o sul de Wadi Gaza pela estrada Salah al-Din “Também é proibido.” Chegar por mar “ou” Ele chegou mais perto de um quilômetro “Da linha reserva Entre a Faixa de Gaza e Israel.

#Urgente Mensagem diária aos moradores de #Gaza após o período da trégua humanitária Tradução:

Não tente se mudar para a área de North Milk, que é considerada uma zona de guerra. Você só pode voar para o sul de Wadi Gaza pela rota Salah al-Din

A entrada no mar é proibida

Publicidade é proibida a quilómetros da fronteira Então… pic.twitter.com/LY3d8OCQrl -Avicay Adraee (@AvicayAdraee) 29 de novembro de 2023

Confrontos na costa de Gaza

O site Ynet informou que as forças de ocupação dispararam “tiros de advertência” contra vários barcos de pesca palestinos que deixaram a costa. Faixa de Gaza. As fontes com quem Ynet conversou falaram em “violar as restrições impostas pela trégua”. Após o tiroteio, os barcos de pesca teriam retornado à costa. A Agência de Notícias Palestina, Wafa, relatou: Os navios de ocupação israelita dispararam uma série de mísseis na costa de Khan Yunis, Al-Shati e Sheikh Radwan em Gaza, contra as casas dos cidadãos. “Então a agência acusou Israel.” Por causa da violação da trégua “Com esta ação.

Catar: “Otimista em prolongar a calma”

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, disse:otimismo“Para a possibilidade de A extensão Em relação à trégua entre o Hamas e Israel, que está prevista para terminar hoje. “ Esperamos que dentro de algumas horas possamos libertar o último grupo de reféns e que possamos também anunciar uma prorrogação Um representante do ministério do emirado disse. Estamos muito otimistas de que teremos boas notícias para compartilhar hoje Al Ansari esclareceu ainda que a potencial extensão será respeitada Mesmos padrões Do acordo anterior e da possibilidade de liberação homens E Soldados É possível que vários prisioneiros das FDI reencarnem num futuro próximo.

Fontes egípcias também confirmaram que as negociações entre Israel e o Hamas estão a correr bem. Como reportado Haritz, Cairo Ele esperava que a trégua fosse estendida dias de reboqueEmbora o número de reféns que serão libertados ainda não tenha sido determinado.

Ataque de Erdogan: “Netanyahu é um açougueiro”

Um novo e muito duro ataque do presidente turco Recep Tayyip Erdogan Durante um discurso que proferiu perante o grupo parlamentar do Partido da Justiça e Desenvolvimento. Falando sobre o Primeiro-Ministro israelita, o Chefe de Estado turco disse: Netanyahu, que cometeu as maiores atrocidades do século em Gaza, já escreveu o seu nome na história como o Carniceiro de Gaza Erdogan descreveu então a acção israelita contra Gaza como “genocídio” e criticou o Ocidente por apoiar o primeiro-ministro israelita. Aqueles que o apoiaram e permaneceram em silêncio são igualmente culpados O líder turco disse.

As Nações Unidas criticam Israel: “Deixem as Colinas de Golã”

Logo outro ataque da ONU atingiu Israel. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou uma resolução apelando a Israel para se retirar dos territórios ocupados Colinas de Golã Ocupado. A luz verde veio com a votação de 91 países, incluindo Rússia, Brasil, Índia, China e Arábia Saudita. Oito países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, votaram contra a resolução. 62 abstiveram-se de votar. A resolução foi elaborada por um grupo de países que inclui Argélia, Venezuela, Egipto, Jordânia, Iraque, Qatar, Coreia do Norte, Cuba, Kuwait, Líbano, Mauritânia, Emirados Árabes Unidos, Síria e Tunísia.