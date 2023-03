Caso de meningite em Valdarno: Dra. Elena de Sanctis fala e explica – ValdarnoPost – Notizie Valdarno

O caso de meningite em Valdarno: explica e resume a Dra. Elena de Sanctis, Diretora de Higiene e Saúde Pública da Região Leste. Enquanto isso, o menino de 19 anos está internado em San Donato di Arezzo em condições estáveis. 100 pessoas já foram expostas à profilaxia.

“Não foi determinado o tipo de bactéria que causa a meningite – explica a Dra. Elena de Sanctis, Diretora de Higiene e Saúde Pública da Província Oriental – Porque o jovem de 19 anos, aluno do Instituto Isis Valdarno, foi imediatamente tratado com antibióticos após dar entrada no pronto-socorro com fortes dores de cabeça. Início dos sintomas em 13 de março e último dia de aula em 15 de março.

“A administração oportuna de antibióticos – continua – melhorou imediatamente o quadro clínico do menino, mas impediu que o tipo e a cepa da bactéria responsável fossem esclarecidos com certeza. No entanto, com suspeita de meningite meningocócica – uma ligação do Dr. de Sanctis – é recomendado que as pessoas que tiveram contato próximo com o jovem façam profilaxia com antibióticos específicos. Os contactos de familiares e alunos já foram acionados pelo serviço de limpeza, cerca de 100 pessoas ao todo.”

lugares frequentados

“A investigação realizada pela ASL Toscana Sudest – explica a Dra. Elena De Sanctis – permitiu rastrear os locais por onde o menino passou nos dias anteriores ao início dos sintomas. Boy compareceu ao Disco Nirvana em Terranuova Bracciolini entre sábado, 11 e domingo, 12 de março, aproximadamente da meia-noite às 03h00. Ele também frequentou uma academia: quem frequenta já foi contatado pelo serviço de higiene pública da região de Valdarno para profilaxia antibiótica “.

“É preciso lembrar que o tratamento preventivo deve ser realizado mesmo que – conclui De Sanctis – a vacinação contra o meningococo já tenha sido realizada. Não é necessário fechar áreas frequentadas pelo paciente ou desinfetar. Pessoas próximas à pessoa próxima ao paciente não são consideradas em risco..

Os sintomas podem ocorrer de dois a dez dias após o contato. Em particular, para a forma mais grave, rigidez na nuca, febre alta, dor de cabeça, vômito ou náusea, alteração do nível de consciência, convulsões, erupção cutânea de tipo hemorrágico. Se necessário, contacte o seu médico ou o Serviço de Higiene da ASL para obter todas as informações necessárias.

o que é meningite

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o sistema nervoso central (meninges) causada por bactérias, vírus, fungos e outros patógenos. As mais agressivas são as formas bacterianas causadas por diferentes sorogrupos de Neisseria meningitidis. Existem 13 sorogrupos meningocócicos, dos quais 5 grupos (A, B, C, Y, W135) são responsáveis ​​pela doença meningocócica invasiva. Entre eles, os principais culpados da doença meningocócica na Itália são os sorogrupos B e C. No caso de infecção bacteriana, a profilaxia antibiótica deve ser administrada a contatos próximos, ou seja, por esta definição, aqueles que estiveram envolvidos nos sete dias anteriores ao início da doença sintomas casa ou ambiente de estudo (mesma classe), ambiente de trabalho (mesmo quarto) ou mesmo transporte para viagens de pelo menos 8 horas, ou dormiu na mesma casa ou comeu na mesma mesa com o paciente, ou teve contato com saliva ( através de beijos, pratos, escovas de dentes, brinquedos) ou estiveram em contato próximo ou foram expostos às secreções respiratórias do paciente (por exemplo, durante manobras de intubação ou respiração boca-a-boca).

Vacinação

“As pessoas que ainda não foram vacinadas em contato próximo devem ser vacinadas além da profilaxia antibiótica. A profilaxia e a vacinação são realizadas o mais rápido possível após o contato. A vacinação é indicada se houver meningite meningocócica. A vacinação contra o meningococo C é altamente recomendada, Bem como para quem está em contacto com a doença, sendo oferecido gratuitamente a todas as crianças e jovens até aos 20 anos, bem como aos que correm o risco de contrair a doença. a vacinação contra meningococo B, outra bactéria perigosa que causa meningite, é oferecida.