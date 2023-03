“A partir daí começou o renascimento. Ele sempre acreditou na ciência

Três anos após o início da pandemia de Covid, e quando A.JInvestigação do Ministério Público de Bérgamo Claudia Alifernini, enfermeira sênior do Instituto Spallanzani de Roma, costuma lançar luz sobre os milhares de mortos em Bérgamo entre fevereiro e abril de 2020, e recorda com carinho aqueles momentos “que representaram um novo nascimento. As vacinas foram feitas para proteger os profissionais de saúde, os vulneráveis ​​e as pessoas que vimos morrer no hospital até recentemente. Como profissional de saúde, sempre tive muita fé na ciência.” Suas palavras ao “Enviado Especial” na Rai Radio 1 trazem de volta dias cheios de sofrimento e grandes esperanças.