Perca 10 Kg em Menos de 2 Semanas: O que é o Sistema Planck e Como Funciona?

Você sabia que pode perder 10 kg em apenas 2 semanas? Basta seguir a dieta da prancha e pronto: eis em que consiste.

Raspar os quilos extras que são adquiridos durante o inverno parece ser uma prática comum na primavera. Se até agora nos deixamos levar um pouco, comendo o que quiséssemos e não levando em conta o pequeno número na balança, hoje percebemos que a primavera está chegando e que a “prova do maiô” está cada vez mais próxima. Além das “normas” da sociedade, comer uma dieta é bom para nossa saúde mental e física.

se você quer isso perde sobre 10kg em apenas duas semanasentão você deve ser bom em acompanhar Dieta da prancha. Você sabe o que é isso? Vamos explicar para você abaixo em cada pequeno detalhe.

Você está pronto para perder 10 quilos com o início do verão? Experimente a dieta da prancha agora

A dieta que queremos falar hoje é Dieta da prancha. Quando você decide começar a perder peso, você pesquisa na internet diferentes receitas ou dietas que atendam às suas necessidades ou decide confiar em alguém que é definitivamente mais experiente do que nós, um nutricionista. Assim poderemos ter a alimentação que queremos, comer o que realmente nos faz bem e conseguir o físico que sempre desejamos. Então, vamos ver, especificamente, do que se trata essa dieta e como podemos alcançá-la.

lá dieta da prancha Nada mais é do que uma dieta rica em proteínas. As substâncias “doces” são totalmente eliminadas, como açúcar, adoçantes diversos, refrigerantes, álcool e tudo o que pode trazer “gordura” para o nosso corpo. Em vez disso, a cafeína é preferida, obviamente sempre em pequenas doses, o que pode dar energia ao nosso corpo, permitindo que ele funcione melhor. Somado a isso está o consumo Carne E Peixe. Ao contrário de outras dietas, nesta última esses alimentos tendem a se multiplicar justamente porque você vai trabalhar o lado proteico do corpo. Na verdade, tudo o que faz é fornecer ao seu corpo proteínas que aumentam a massa magra e nos fazem perder peso em um instante.

Só tem um problema: se você não estiver sendo acompanhado por um profissional, pode acontecer de comer todas essas proteínas ficar cansado o fígado. Mas também pode haver problemas no coração e nos vasos sanguíneos, dada a grande quantidade de peixe e carne um ovo Que sabemos conter, além de proteínas, colesterol.

O cardápio semanal para dieta da prancha É muito rígido, elimina completamente os açúcares e hidratos de carbono (que sabemos serem essenciais para o nosso organismo), não podendo ser alterado ao nosso gosto. É uma dieta que deve ser seguida por apenas duas semanas e não a longo prazo, pois pode trazer muitas contraindicações e destruir nosso organismo. Resumindo, se quiser experimentar, conte sempre com um especialista: ele saberá o que te aconselhar a esse respeito.