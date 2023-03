Em Turim jogamos (de graça) com a bandeira

Ganha a Jornada Científica e Tecnológica

Muitas oficinas gratuitas para crianças de 4 a 14 anos

Sábado, 18 de março, das 15h às 19h | Via Travis 28, Turim

Reserva no seguinte link: https://blog.worldinternationalschool.com/sciencetechday-1

Pilote um avião com um simulador de voo real, explore o corpo humano e descubra matemática, física e lógica com pequenos robôs EDO, Aprendendo brincando com tijolos DUPLO®, tente construir uma turbina eólica funcional e experimente a realidade aumentada. Seja fotógrafo por um dia e descubra toda a energia para viver em um mundo mais verde.

Eles são apenas alguns oficinas gratuitas Proposto por WINS – Global International School em Turim sábado, 18 de março marcação Vença o Dia da Ciência e Tecnologia. A tarde é para todas as crianças entre os 4 e os 14 anos que queiram desfrutar de ciências, matemática, robótica, tecnologia e criatividade digital… das 15h às 19h.O campus da International School na Via Traves 28 será convertido em Um enorme playground de ciência e tecnologia Através do qual os jovens participantes poderão se movimentar livremente e se tornarem pequenos cientistas por um dia.

Inúmeras atividades e experimentos foram realizados por vários parceiros especialistas do setor e por professores WINS que realizarão laboratórios em inglês, para combinar linguagem e ciência em uma tarde de diversão e aprendizado.

Alguns dos WORKSHOPS do WINS SCIENCE & TECH DAY:

Tijolos 4 Crianças® – “Gosto de comer… bem”

Aprenda a importância de uma alimentação saudável e divirta-se com os blocos DUPLO®.

Turim Aeroclube – “Prepare-se para decolar!”

Aperte o cinto e assuma o comando de um avião com um simulador de voo que fará de você um piloto por um dia sob a supervisão de pilotos profissionais.

E. Faça – “Esqueça os livros por um momento e aprenda a codificar com bots e.DO! ” Com o guru do WINS

Use bots e.DO para descobrir os segredos da programação e desenvolver o raciocínio indutivo.

Itália – “Ciência para todos”

Construa uma turbina eólica, construa um carro com sensores de movimento e torne sua casa mais inteligente para um futuro mais sustentável.

Venco Services Srl – “Explore o mundo da segurança cibernética”

Participe do workshop e saiba mais sobre segurança de TI!

oficina de fotografia –Vou te contar alguns truques para suas fotos! “

Aprenda a dominar melhor sua câmera com os conselhos do fotógrafo profissional Vincenzo Solano.

EICOM – “Faça Seed Bombs, Flavored Salt e aprenda como aumentar o poder com o Poddy Amulet”

Experimente, crie e divirta-se descobrindo a natureza e todas as formas de energia para um mundo mais verde.

gravações – “Vamos brincar com realidade aumentada!”

Jogue como um personagem 3D que você criou e veja objetos 3D se movendo no espaço ao redor.

Grupo LARC – “Descubra o corpo humano!”

Construa um esqueleto com todos os seus ossos e aprenda a identificar os órgãos.

Laboratório de ciências ganha: Muitos workshops de professores internacionais da WINS: vamos aprender como a temperatura afeta o movimento, como o gelo interage com outros materiais, como escanear oceanos com sonar, vamos mergulhar em física, química, biologia… e muito mais!

Ganha o Dia da Ciência e Tecnologia em colaboração com: Aeroclub Torino, Brix 4 Crianças®, E. FaçaE icom Larc Group, Rekordata, Venco Services SR , Fotógrafo Vincenzo SolanoYGA Itália.

A entrada é gratuita mediante reserva no seguinte link: https://blog.worldinternationalschool.com/sciencetechday-1

WINS – Turin World International School

Via Travis 28, Turim

Tel. 011197 2111

www.worldinternationalschool.com