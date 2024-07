Bónus de 2500 euros, não precisa de ISEE e dão a todos: expira em breve | Apresse-se e faça o pedido

Faltam apenas alguns meses para nos despedirmos do tão querido bónus sem ISEE: o que é e como aproveitar esta oportunidade.

Em 2024, haverá muitos apoios económicos aos cidadãos, dada a dificuldade de continuar a acelerar a inflação. Muitos subsídios são atribuídos a quem tem um determinado rendimento anual; outros, Eles não veem discriminaçãoSaber que isso não é algo que se leve em consideração.

Por esta razão, é bom abordar algumas das vantagens importantes desta lei orçamental, a esta luz A partir do próximo ano não poderá ser prorrogado Por causa do alto custo para mantê-los ativos. Neste caso estamos falando de um desconto muito grande, que está previsto para 50% do valor do reembolso Nas compras realizadas durante 2024.

Bônus expirado

Entre os vários benefícios para os cidadãos sem ISEE, destaca-se o bónus de mobiliário. Este apoio, muito apreciado devido aos incentivos fiscais na compra de mobiliário doméstico, sofreu uma nova revisão significativa para 2024. Anteriormente estava fixado num limite subsidiado de 8.000€ para 2023, O limite de despesas foi significativamente reduzido para apenas 5.000 euros para este ano. Essa mudança, além do significado de boa redução, pode indicar A tendência para novas restrições ou desaparecimento total do benefício num futuro próximo.

Com a entrada em vigor da nova legislação, quem pretende beneficiar do prémio mobiliário em 2024 deverá ter isso em consideração. A principal condição é iniciar as obras de reforma antes de adquirir o mobiliário. Mas vamos ver em detalhes.

Como funciona o bônus de móveis?

Embora o limite de gastos tenha sido reduzido, as condições gerais do bônus permanecem praticamente inalteradas. A taxa de desconto mantém-se fixa em 50%, e aplica-se a compras de mobiliário como camas, roupeiros e estantes, bem como de eletrodomésticos que cumpram classes energéticas específicas, nomeadamente:

Fornos de classe não inferior a A;

Máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar e secar roupa e máquinas de lavar loiça de classe não inferior a E;

Frigoríficos, congeladores e outros equipamentos com etiqueta energética de, pelo menos, classe F.

Bônus de móveis, conforme mencionado anteriormente, É concedido a quem realiza obras de restauro. No corrente ano, pode usufruir do desconto quem realizou obras extraordinárias de manutenção como restauro, reabilitação conservadora ou simples remodelação predial de um único apartamento em 2023. A reconstrução ou restauração de bens danificados por catástrofes naturais (apenas se for declarado estado de emergência) também está incluída nesta medida.

O mecanismo prevê devolução na declaração de imposto de renda e está sendo ampliado: se você iniciar o negócio em 2023, as compras feitas até o final de 2024 serão facilitadas e, por fim, é bom saber disso como parte das formalidades necessárias para acesse o bônus de móveis. É necessário enviar dados relativos às intervenções de reestruturação à Enea.