Airbags, seguros e acidentes da Takata: “É melhor não dirigir”

Dirigindo um carro com airbag com defeito, carta de recall, mas ainda não foi à loja? Mesmo considerando apenas a questão da cobertura do seguro, é um processo arriscado. Este é o caso de carros de quase todas as marcas de automóveis equipados com airbags Takata, por exemplo 600.000 carros Citroën C3 e DS3 Foi produzido entre 2009 e 2019 e foi retirado em meados de maio. Dada a maior tendência do airbag para se degradar em condições quentes e húmidas, a abordagem escolhida pela Stellantis é de extrema cautela. “A Citroën solicita que você pare imediatamente de dirigir seu veículo”, lemos emNotificação de lembrete Enviado para proprietários de automóveis preocupados. Abaixo estão explicações sobre como substituir um dispositivo defeituoso que pode explodir sem aviso e causar “ferimentos graves ou morte”. O procedimento é simples, basta se cadastrar seguindo o código QR fornecido diretamente na mensagem. Mas como as oficinas enfrentam uma elevada carga de trabalho devido às férias de verão, os tempos de espera podem ser mais longos.

responsável – Os motivos do atraso podem ser atribuídos à grande procura nos últimos meses. Os motoristas, com razão preocupados, correram para fazer reservas nas oficinas autorizadas da marca, onde às vezes faltavam peças de reposição porque, como mencionado, os modelos envolvidos no escândalo Takata não são apenas modelos Citroen, e há muitos deles. Depois, há o problema da substituição dos carros. A Stellantis disponibilizou 25 mil para Itália e 65 mil para toda a Europa, mas nem sempre é suficiente para cobrir todas as intervenções. O resultado é que os proprietários se encontram Sem carro Eles podem ceder à tentação de negociar de qualquer maneira. Mas além dos enormes riscos para a saúde anteriormente mencionados, relacionados com os airbags produzidos pela empresa japonesa, existem aqueles associados às coberturas de seguros. Ou seja, quem é o responsável pela indenização em caso de acidente? “É uma questão complexa”, disse ele. Andrea GizzoniGerente Geral do Departamento de Seguros Fácil.it. “Para simplificar, vamos supor que seria melhor não dirigir o carro. O fabricante é teoricamente responsável por lesões causadas por defeito em seu produto.” Mas a responsabilidade recai depois de um Limite de tempo Mencionada no manual de manutenção do veículo, a data recomendada para troca do airbag mesmo quando o produto não apresenta defeito. “Se o fabricante envia uma carta de advertência – como a enviada pela Citroën – isso substitui este aspecto, porque nos diz que detectou um problema, pelo qual é teoricamente responsável, e que não devemos generalizar como causa de este problema se o condutor não seguir as instruções que recebeu.” Ele se envolveu em um acidente e, nesta fase, a responsabilidade recai sobre ele porque o fabricante relatou um problema crítico e pediu-lhe que parasse de dirigir.” READ Portugal está fora da crise? - a postagem

Alternativas não oficiais – A eventual desativação do airbag, além de não ser de todo recomendada por questões de segurança, seria totalmente inútil, pois a explosão é atribuível à deterioração do dispositivo e pode ocorrer mesmo sem acidente. Em caso de longos tempos de espera ou nenhuma resposta, você pode entrar em contato com seu mecânico de confiança para uma substituição. Neste caso é importante Guarde todos os documentos E Reportar oficialmente O que aconteceu com o fabricante? “Precisamos deixar claro que precisávamos continuar dirigindo o carro e que tínhamos que ter certeza de que era seguro, sem poder recorrer aos centros de assistência oficiais”, continuou Gizzoni. “Aqui, assim como na retirada do airbag, entramos em uma área cinzenta. Em caso de acidente, o seguro pode dizer que o motorista se feriu porque retirou o airbag, mesmo que ele tenha sido retirado porque o fabricante da casa informou que estava com defeito. poderia acabar em litígio, porque as instruções afirmam claramente que não deve ser divulgado.”

