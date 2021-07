Banco de leite humano doado pretende ser a síntese entre ciência e humanidade | Blog

Apresentado por “Gala Blud” na Torre Farrow, será moderado pelo Dr. Alessandro Arco

O serviço será ativado na unidade neonatal da Policlínica Gaetano Martino, em Messina.

O banco de leite humano doado apoiará a Unidade de Patologia e Terapia Intensiva Neonatal

O quadragésimo “banco” ficará na Itália e o segundo na Sicília

Arco: “Estamos implementando um serviço muito importante voltado para todas as crianças prematuras ou fracas”

Comissário Razza “O projeto Messina é um modelo a ser replicado em outras cidades da Sicília”

O banco de leite humano da doadora Gala Blood dá os primeiros passos e começa a se apresentar. Será um serviço que será acionado na unidade operacional de neonatologia do Hospital Universitário Gaetano Martino de Messina e administrado pelo Dr. Alessandro Arco, Vice-Presidente Regional da Sicilia Simeup, Sociedade Italiana de Pediatria de Emergência, integrante do curso do parto do Programa Técnico e Membro da Comissão da Sessenta Região da Sicília.

Além disso, o Blud dará suporte à Unidade de Patologia e Terapia Intensiva Neonatal, administrada pela professora Eloisa Gitto. O objetivo principal é permitir que os bebês mais frágeis, que não podem obter leite de suas mães, se beneficiem dos benefícios do leite materno.

Apresentação em Tory Farrow

O banco de leite humano doado foi apresentado durante a cerimónia intitulada “Do Presente das Mães e um Compromisso com a Ciência”, realizada no Parque Orca Horcinus, na Torre Faro.

Conselheiro Regional para a Saúde, Ruggero Raza, Reitor da Universidade de Messina, Salvatore Cozucrea, Bispo Auxiliar da Diocese de Messina, Dom Cesar de Pietro, Comissário Extraordinário da Policlínica de Messina, Giampiero Bonacorsi, co-apresentou o projeto Gerente Geral da ASP em Messina, Bernardo Algna; Diretor do Departamento Materno-Infantil do Hospital Universitário Gaetano Martino, Carmelo Romeo, Diretor Geral do Hospital “Papardo”, Mario Pino e Representante Regional, Ilustre Elvira Amata, Membro da Comissão de Saúde da Assembleia Regional da Sicília.

Participaram também vários directores e directores dos departamentos de maternidade e infância de todos os hospitais do distrito, com as unidades de cuidados intensivos neonatais adjacentes, chefes e representantes de associações profissionais do sector da saúde; Principais associações e sindicatos de pediatras e representantes de sociedades científicas nacionais e regionais. Finalmente, os dirigentes das associações voluntárias (Mami, La Leche League Italia Onlus, Aicpam, Pete Pan Moms, Verdi Moms, ABC, Il Bucaneve, Intervolumnia) e muitas outras mães lactantes que serão as principais protagonistas deste caminho.

Será o quadragésimo banco da Itália

O Banco de Leite Humano Messina doado será o quadragésimo na Itália (país com o maior hemograma da Europa) e o segundo na Sicília a ser inaugurado depois de Palermo.

‘Um serviço muito importante realizado’

O diretor Alessandro Arco está particularmente satisfeito: “Prestamos um serviço muito importante – explica – dirigido a todos os bebês prematuros ou frágeis. Ainda há muito trabalho a ser feito e sempre precisamos de mães que vão doar.”

Como funciona o sangue?

Blud é um sistema multidisciplinar altamente complexo capaz de garantir a máxima segurança em cada etapa: o leite materno doado é tratado de acordo com procedimentos precisos descritos nas ‘Diretrizes para o estabelecimento e organização de um banco de leite humano doado’ da Sociedade Italiana de Neonatologia ( SIN). Uma vez no banco, o leite passa por inúmeros exames bacteriológicos, é congelado e hermético para que o precioso alimento possa ser utilizado sem riscos e preservando suas propriedades nutricionais especiais. Uma equipe de especialistas trabalha ao lado do Dr. Arco, da pediatra Antonella Palmara e da bióloga nutricional Deborah Bury, a Nutricionista Sabrina Asensio e a Enfermeira Pediátrica Letizia Ciraulo, que estarão sempre próximas às gestantes e lactantes, também por meio do site: www.allattaME.it e da página do Facebook / GALA BLUD.

Arko acrescenta: “É um retorno à origem da vida – e nos aproxima de um processo de humanização com a ciência, onde o leite materno é a síntese perfeita. É o caminho que toda a equipe neonatal percorreu por algum tempo no dispensário”.

Etnia ‘É um modelo que está sendo replicado em outras cidades da Sicília’

O conselheiro de saúde siciliano, Ruggero Reza, que recentemente se tornou pai, lembra com carinho como a chegada de uma nova vida muda completamente as perspectivas de um homem e uma mulher que se tornaram pais.

“O projeto Messina – observa Reza – é um modelo que está sendo replicado em outras cidades sicilianas. Não é apenas um trabalho social voluntário relevante, mas uma intervenção em momentos difíceis. Quando um banco de leite humano doado é colocado a serviço de UTI neonatal, é Significa dar assistência tangível ao crescimento de um recém-nascido em um momento de dificuldade e problemas de saúde. Eu vi meu filho crescer com o leite materno. O serviço que nasceu em Messina é uma grande iniciativa, apoiou pelo nosso departamento e, uma vez terminada a fase de planeamento, deve ficar ao serviço de todos. “

Obras de Gala Blood

O trabalho de Gala Blud continuou com duas seções de estudo científico. O primeiro sobre a importância do leite materno, com um apelo de Milão de Fabio Mosca, Presidente da Sociedade Italiana de Neonatologia, Diretor do Departamento de Saúde Feminina, Infantil e Neonatal – Fondazione Irccs Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e as intervenções de Angela Giusti, representante do Instituto Superior de Saúde no Comitê Técnico Científico do Projeto UNICEF “Amamentando Juntos, Hospitais e Comunidades Amigas da Criança” – Divulgado pelo Centro Nacional de Prevenção de Doenças e Promoção de Cnapps de Saúde (Roma), por Riccardo Davanzo , Chefe da Mesa Técnica Operacional Multidisciplinar de Promoção do Aleitamento Materno do Ministério da Saúde – Instituto da Criança Pirlo Garofalo de Trieste e Daniela Segreto, Diretora do Gabinete de Ligação Especial ‘Regional’. Departamento e Referência em Medicina Sexual da Sicília (Palermo).

A segunda seção intitulada “Banco de leite humano doado: um recurso essencial” foi apresentada por Eloisa Gitto, Presidente do SIN Sicília e Diretora de Patologia Uoc e Terapia Intensiva Neonatal da Clínica Messina. Com relatos de Guido Moreau, Presidente da Associação Italiana de Bancos de Leite Humano Doado (Aiblud) e as conclusões do Diretor Científico do evento, Alessandro Arco.

Por fim, para repetir o encontro entre a ciência e a humanidade, a noite continuou com a performance musical dos muito jovens alunos da Lizard Academy e com exposições de artistas e fotógrafos de Messina que exibiram trabalhos inspirados por pais e mães que amamentam, na área externa em frente da Praia Capo Peloro.