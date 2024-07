Atalanta, Palestra ama Palestra. Gasperini poderia lhe dar uma chance de se aposentar

Horário de Brasília

São muitos os adeptos que batem à porta da Atalanta por Marco Balestra, extremo defensivo dos Sub-23, nascido em 2005. Uma das perspectivas mais interessantes que o clube de Bérgamo mostrou em sua primeira temporada na Série C, onde disputou 40 partidas entre o campeonato e as eliminatórias, além de uma partida na Copa da Itália, Série C, e uma na Liga Europa com os grandes times (contra o Raku, terminando a partida com placar de 4 a 0). Em suma, um ano que levou vários clubes da Liga Dois a interessarem-se pelo seu perfil.

Acima de tudo está PalermoCom o objectivo de ser promovido no próximo ano, mas não só. As três equipas despromovidas, Sassuolo, Frosinone e Salernitana, têm-no em vista. Resta saber o que a Atalanta fará no final, pois não tem intenção de perder o controle. Assim, caso haja transferência, será por empréstimo com direito a resgate e contra-resgate a favor dos jogadores do Bérgamo.

A sensação atual é que o Palestra pode se aposentar com a AtalantaCom Gasperini, que o armaria de bom grado. Resta saber se poderá haver uma reconfirmação, também devido à saída de Holm, mas muito dependerá também dos potenciais nomes futuros. O extremo direito quase certamente será comprado, deixando Balestra luz verde para um empréstimo.