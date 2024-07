Anti-Osteoporose, Moc Avançado de Treviglio

A novidade representa um grande avanço no diagnóstico da osteoporose: o equipamento, aliás, está equipado com softwares inovadores (Tbs e Frax) que contribuem significativamente para melhorar a avaliação das características estruturais do esqueleto através de uma identificação mais precisa dos sujeitos. Risco de fratura por fragilidade.

O que é osteoporose

A osteoporose é uma doença que afeta um grande segmento da população e leva a uma deterioração objetiva da qualidade de vida dos pacientes. Portanto, o diagnóstico preciso e oportuno ajuda a gerenciar melhor as consequências clínicas do usuário. Na complexa estrutura de medicina nuclear do Hospital Treviglio – explica Silvia Seghese, Diretora do Departamento – foram recentemente ativados dispositivos MOC de última geração, o que representa para nossa empresa a possibilidade de formular diagnóstico precoce e estratificação de risco de fraturas, atendendo ao sexo feminino população em particular.”

“O novo equipamento Moc do Hospital Treviglio – afirma Giovanni Palazzo, Diretor Geral do Hospital Asst Bergamo Ovest – representa um importante avanço no diagnóstico e tratamento da osteoporose. De facto, graças à tecnologia avançada, podemos oferecer aos nossos pacientes uma melhor e mais detalhada avaliação de risco, com posterior diagnóstico e indicações terapêuticas adequadas. A nossa empresa prova mais uma vez a sua superioridade na área da medicina nuclear, pois conseguimos garantir diagnósticos precisos e reduzir tempos de espera – prestando serviços mesmo aos sábados – graças a agendas padrão abertas mensalmente. A atratividade da empresa é capaz de satisfazer uma base de usuários muito maior do que a ASST sob nossa responsabilidade, recebendo usuários das províncias de Cremona, Milão e Brescia.”

Para quem o MOC é prescrito com mais frequência?

Para mulheres após a menopausa; Para pessoas com fatores de risco para osteoporose. Para pessoas submetidas a determinados tratamentos ou que já tenham doenças conhecidas (por exemplo, doença celíaca). É sempre uma boa ideia contactar o seu médico de família para esclarecer as indicações e o momento do teste.

Quanto custa implementar um MOC?

O Moc é gratuito para pacientes com receita do NHS que se enquadrem nas categorias de isenção.

Como reservar um Moc em Treviglio