O evento G7 de Ciência e Tecnologia começa amanhã em Bolonha, com foco em big data

ANSMED – 08 de julho – Bolonha e Forlì estão prontas para a Reunião de Ciência e Tecnologia do G7, a reunião ministerial conjunta que será realizada de amanhã a 11 de julho e presidida pela Ministra da Universidade e Pesquisa Anna Maria Bernini. Amanhã, 9 de julho, chegarão a Bolonha os ministros e delegações do Canadá, França, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América e União Europeia. No 10º dia da Conferência Technopolo, chegaremos ao centro das mesas e discussões com forte foco em big data e inteligência artificial, mas não só. No dia 11 de julho, as conclusões foram entregues em entrevista coletiva no meio da manhã.

O local da Reunião Ministerial dos “Big Seven” é o Technopolo Bologna que abre para a ocasião o novo espaço expositivo no Pavilhão B4, que se tornará um espaço permanente e ponto de encontro para eventos, iniciativas e conferências dedicadas à inteligência artificial, ao digital economia e big data. Em Forlì, os ministros participarão na noite do décimo dia de um concerto da Orquestra Sinfônica do Conservatório Italiano no Mosteiro de San Mercuriale.

A agenda de trabalho, dividida em várias sessões, centrar-se-á num vasto leque de temas prioritários identificados pela Presidência Italiana: segurança e integridade da investigação científica, ciência aberta e comunicação científica; Grandes infra-estruturas de investigação; Investigação em tecnologias novas e emergentes, energia nuclear e espaço; Cooperação com África nas áreas da investigação e inovação; Proteger mares e oceanos e a sua diversidade biológica. (lidar).