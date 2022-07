As quartas vacinas são estendidas para proteger os vulneráveis ​​e os hospitais

Para quem a quarta dose é recomendada –

A luz verde para a quarta dose para todas as pessoas com mais de 60 anos, após sua administração foi recomendada pelo Comitê Técnico Científico da Agência Italiana de Medicamentos (Aifa), à luz do memorando conjunto da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). A publicação também especifica que uma “segunda dose de reforço” é recomendada para pessoas “com alta fragilidade devido a comorbidades/doenças pré-existentes” com 12 anos de idade ou mais.

Quando isso pode ser feito?

Conforme consta na circular enviada pelo Ministério da Saúde, a quarta dose é recomendada “desde que tenha decorrido um período de pelo menos 120 dias da primeira dose de reforço ou da última infecção após o recall (data do teste de diagnóstico positivo)” .

Onde tomar a quarta dose –

A organização está pronta para as regiões, pronta para começar oficialmente em 14 de julho. Ativação de médicos de família e farmácias que aderiram à campanha de vacinação, para além das instalações centrais. Em muitas regiões do país ainda existem polos abertos, mas as regiões anunciaram que se a demanda for alta, outras regiões serão estabelecidas. O Lazio é o líder: a partir de quinta-feira, 14 de julho, será possível reservar no portal regional.

O que é gerenciado –

A publicação recomenda que seja administrada uma segunda dose de reforço, juntamente com a vacina de mRNA, nas doses permitidas para a dose de reforço (30 mcg em 0,3 mL para Comirnaty da BioNTech/Pfizer; 50 mcg em 0,25 mL para Spikevax-Moderna). Para pessoas com alta fragilidade por doenças comórbidas/pré-existentes, com idade de 12 anos, vacina mRNA nas doses autorizadas para dose de reforço e para idade (12-17 anos com vacina Comirnaty isolada na dose de 30 mcg em 0,3 mL , a partir dos 18 anos com vacina de mRNA, na dose de 30 mcg em 0,3 ml para Comirnaty e 50 mcg em 0,25 ml para Spikevax), respeitando os horários indicados.

Por que tomar a quarta dose –

O segundo reforço, destaca Giorgio Palo, chefe da Agência Italiana de Medicamentos (Aifa), “protege contra doenças graves, e até parcialmente, da infecção. “Uma porcentagem muito baixa, um quinto da população vai precisar. Os mais vulneráveis ​​às graves consequências do vírus Covid.”

E por falar nas consequências da Covid, aqui estão 8 que foram encontradas ao longo do tempo, independentemente do grau de gravidade da doença, que a Organização Mundial de Saúde classificou como característica da chamada

Longo Covid

(A Organização Mundial da Saúde está falando literalmente sobre uma “situação pós-Covid-19”).

Efeitos nos pulmões e no coração

Descobriu-se que os sintomas do Long-Covid são: fadiga respiratória, dispneia (falta de ar, que pode ter um componente cardíaco e respiratório), sensação de peso ou aperto no peito e tosse. Isso é frequentemente associado a dor no peito e frequência cardíaca (arritmia). Se esses sintomas persistirem por mais de duas ou três semanas após a recuperação do Covid-19, também é aconselhável consultar um cardiologista.

O mais comum é uma sensação de cansaço acentuado –

Seis em cada 10 pacientes queixam-se de fadiga física e mental e fraqueza muscular que persistem após a “recuperação”. Às vezes, a fadiga das atividades diárias normais é acompanhada de falta de ar ou dores musculares e ósseas. Na maioria dos casos, esses problemas persistem mesmo meses depois de já terem aparecido na fase aguda da infecção. Dificuldade de concentração e fadiga mental também estão entre os três sintomas mais debilitantes do Long Covid, com falta de ar e fadiga crônica. Complicações psicológicas também foram reveladas após a cessação dos sintomas iniciais da Covid-19 aguda: depressão e ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos cognitivos, transtorno obsessivo-compulsivo e distúrbios do sono.

Quando o sabor e o cheiro não retornam –

Perdas e alterações no paladar e no olfato, característica do primeiro Covid, pareciam estar ausentes nas variantes. Mas não completamente e após algumas semanas de recuperação, há quem tenha dificuldade em restaurar totalmente a percepção de sabores e aromas. No entanto, em mais de 90% dos casos, esses sintomas desaparecem completamente.

Erupção cutânea e queda de cabelo –

Os problemas de pele do COVID-19 de longo prazo podem ser herdados do estágio agudo da doença ou podem aparecer mais tarde. Eles são semelhantes a urticária, sarampo ou varicela, e muitas vezes coçam e afetam o tronco, abdômen, extremidades superiores, mãos ou pés. Ele tende a se resolver sozinho ao longo do tempo, como a perda de cabelo, que aparece após 2-3 semanas ou meses.

Problemas gastrointestinais –

São distúrbios, tanto na fase aguda quanto após um período de tempo, que são menos frequentes que os distúrbios respiratórios, mas afetam cerca de 30% das pessoas com Covid.