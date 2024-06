A tendência dos carros elétricos está se aproximando, mas não tão grande quanto a alta anterior do Investing.com

Os analistas do Bank of America esperam que a adoção de veículos elétricos (EV) aumente menos rapidamente do que o esperado anteriormente na sua última análise da indústria. Espera-se que os veículos eléctricos e híbridos representem cerca de 60% de todos os novos modelos de automóveis até 2028, ligeiramente abaixo dos 64% estimados no ano passado.

O relatório do Bank of America destaca o interesse renovado nos veículos tradicionais movidos a gasolina e espera que o número destes veículos nos próximos quatro anos seja aproximadamente igual ao número de carros eléctricos (112 versus 113). Os veículos híbridos, que utilizam gasolina e energia eléctrica, também estão a tornar-se cada vez mais populares (20% dos novos modelos) porque proporcionam maior eficiência de combustível sem exigir que os condutores mudem totalmente para veículos eléctricos. Esta mudança nas preferências dos consumidores está a afectar fabricantes de automóveis como a General Motors, que está actualmente a desenvolver veículos híbridos tão importantes como os carros eléctricos.

A quota de mercado dos VE também deverá crescer mais lentamente, atingindo 25% em 2027, um ano depois da previsão anterior do Bank of America. As vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos são estimadas em 1,8 milhões em 2024 e aumentarão para 4,5 milhões em 2028. Isso significa que os veículos elétricos representarão 11% do total de vendas de carros novos em 2024 (abaixo dos 14% esperados anteriormente) e 25% em 2027 (abaixo da previsão anterior de 27%).

O Bank of America espera que a Tesla (NASDAQ:) continue a ser o principal fabricante de veículos elétricos, graças ao lançamento de novas versões do Modelo 3 e do Modelo Y e à introdução de um modelo mais acessível. No entanto, espera-se que os fabricantes de automóveis estabelecidos conquistem uma fatia maior do mercado de veículos elétricos, passando dos atuais 40% para 65% até 2027. O Bank of America identifica Stellantis, General Motors, Toyota e Honda como os fabricantes com maior probabilidade de aumentar o seu mercado. ações. No desenvolvimento do mercado de veículos elétricos.

Este artigo foi produzido, traduzido com auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor. Para mais detalhes, consulte nossos termos e condições.