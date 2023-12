A retratação de artigos científicos é um problema cada vez maior

No nosso mundo académico altamente competitivo, onde quem quer ter a possibilidade de fazer carreira deve demonstrar que produziu inúmeras publicações, a presença de artigos baseados em dados falsos, ou cópias de outros artigos, talvez dos mesmos autores, é inaceitável. Está se tornando cada vez mais visível. Como dois artigos valem mais do que um, os próprios autores precisam publicar uma cópia, uma prática que infelizmente se tornou tão comum que os editores de revistas acadêmicas se equiparam com um software antiplágio que reconhece parágrafos ou capítulos que já apareceram em outros artigos. . Publicações.

Mas a disponibilidade de aplicações de IA abre outra frente: os textos que se deseja “copiar” podem ser reescritos com a ajuda da inteligência artificial, que é solicitada a dizer as mesmas coisas com palavras diferentes. É claro que a IA não sabe onde parar na paráfrase e surge com definições diferentes e “sinuosas” dos mesmos conceitos, e frases reais que podem ser usadas para detectar fraudes graças ao uso da IA ​​(aqui Alguns exemplos são retirados do comentário de natureza desde o ano passado)

Portanto, é função dos editores de periódicos ou dos monitores de integridade científica cavar mais fundo e determinar se um artigo é fabricado ou não. Obviamente este é apenas um exemplo: à medida que a IA se torna muito boa na geração de imagens, devemos também verificar os números, e sempre pedir à IA para reconhecer formas “criadas” a partir de formas reais.

As verificações devem ocorrer antes da publicação, mas às vezes são os leitores que percebem um erro e reportam à revista, que após as verificações decide pela retirada do trabalho. A fraude pode assumir diferentes graus, desde o refinamento dos números até à invenção dos dados em que se baseia a investigação e, infelizmente, de vez em quando são descobertos casos de pessoas que construíram sistematicamente dados que depois publicaram. É um comportamento indescritível e tem consequências muito piores do que a abstinência, uma vez que os responsáveis ​​serão despedidos e severamente punidos.

A fraude não é o único motivo para a retratação de um artigo: pode acontecer que os autores percebam, tarde demais, que cometeram alguns erros, ou pode acontecer que o resultado, que pode ter sido apresentado com grande ênfase, não possa ser replicado por outros grupos de pesquisa. Quando um erro for reconhecido ou suspeito, o artigo será retirado. Isto aconteceu recentemente com a “descoberta” da supercondutividade à temperatura ambiente, um resultado potencial fascinante que, no entanto, não pode ser replicado de forma independente.

Embora as retratações de resultados significativos estejam a receber atenção, as resultantes da duplicação ou da construção de dados têm-se tornado cada vez mais baixas e são atualmente de proporções limitadas, mas, infelizmente, continuam a aumentar, como é evidente no Gráficopublicado em naturezaIsto mostra a evolução do número de obras retiradas nos últimos dez anos.

O maior contribuidor para o pico de 2023 (a edição cobre até 8 de dezembro) vem da Hindawi Magazines, que retirou 8.000 artigos. Parece que a maioria deles apareceu em Questão especial, números adicionais em relação à revista a que pertencem, são geridos por editores convidados que se tornam um meio eficaz e rápido de publicar artigos de baixa qualidade e pouco copiados, bem como uma fonte de renda para a editora. O problema assumiu dimensões tão microscópicas que, no final de 2022, Al-Hindawi decidiu suspender a publicação de números especiais apesar dos prejuízos económicos estimados entre 35 e 40 milhões de dólares.

Eventualmente, a Hindawi desapareceu e foi absorvida pela empresa-mãe Wiley, que se comprometeu a manter a guarda extremamente alta, mesmo que as receitas perdidas fossem pesadas.“As questões privadas ainda desempenham um papel valioso no serviço à nação”, disse um porta-voz da editora. . comunidade de pesquisa.” Eles certamente são De valor Editoras que bombardeiam pesquisadores com pedidos do tipo “Você quer ser editor de uma edição especial sobre um tema de sua escolha?” Dessa forma, quem busca a fama torna-se editor convidado e convence amigos e colegas a escrever artigos que teriam que pagar para publicar em um jornal com fator de impacto modesto, mas não zero, já que cada artigo cita muitos outros artigos porque as citações são também um parâmetro importante.

A remoção de artigos fraudulentos não acaba com o problema, pois os artigos não desaparecem e podem sempre ser citados. Os oito mil artigos retirados por Al-Hindawi contêm 35 mil citações. Felizmente estamos falando de um pequeno percentual da produção científica mundial, digamos cerca de 0,2%, mas os números triplicaram nos últimos dez anos. Se olharmos para os países cujos estudiosos publicaram mais de 100.000 artigos nos últimos vinte anos, descobrimos que o Reino da Arábia Saudita Ele tem o recorde do número de itens recolhidos em 30 por 10 mil, mas se levarmos em conta também os artigos publicados em conferências, o recorde vai para a China, com o mesmo percentual de trabalhos retratados. Entre as editoras está o IEEE, que originalmente era o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, mas agora é uma organização que realiza conferências (com volumes de procedimentos associados) com grandes dimensões em muitas áreas, são os que apresentam a maior taxa de declínios.

Como o ditado “é melhor prevenir do que remediar” é sempre verdadeiro, os esforços estão concentrados no desenvolvimento de métodos para identificar artigos falsos e evitar publicá-los. Qualquer pessoa que estude o problema da fraude na ciência sabe que existe Fábricas de papel, literalmente fábricas de artigos às quais os autores podem recorrer para comprar um artigo pré-fabricado que é claramente falso ou copiado de uma forma um tanto fantasiosa. De acordo com especialistas, as fábricas de papel produziram centenas de milhares de itens, sugerindo que os 50 mil itens recolhidos até agora são a ponta do iceberg de um problema muito maior.