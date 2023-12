Teme-se que ocorram epidemias na Faixa de Gaza

No início de Outubro, quando começou a guerra entre Israel e o Hamas, as condições na Faixa de Gaza eram muito diferentes das actuais. Muitos edifícios que teriam sido destruídos pelos bombardeamentos israelitas ainda estão de pé. As importações de alimentos, medicamentos e combustível foram pequenas, mas constantes. O verão acabou e muitas pessoas ainda passam muito tempo ao ar livre.

Dois meses depois, quase tudo mudou: a guerra obrigou centenas de milhares de habitantes de Gaza a abandonar as suas casas e a fugir para familiares, amigos ou para abrigos, onde muitas vezes vivem com dezenas de outras pessoas. Há escassez de alimentos e medicamentos, bem como de combustível para aquecimento e cozinha. “A tempestade perfeita de propagação de doenças começou.” Eu disse Reuters “Agora trata-se de compreender a gravidade da situação”, disse James Elder, porta-voz da UNICEF, a agência da ONU que trata da ajuda humanitária às crianças.

Nas últimas semanas, muitos especialistas em saúde indicaram que a situação sanitária na Faixa de Gaza está a deteriorar-se rapidamente. Funcionários da ONU estão monitorando a propagação da doença 14 doenças O que pode causar potenciais epidemias: entre elas principalmente disenteria e diversas infecções respiratórias.

Ministro da Saúde na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas Ele diz A incidência de diversas doenças está aumentando: infecções por estafilococos, varicela, meningite, sarna, caxumba, sarampo, intoxicação alimentar e infecções do trato urinário. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde afirma estar preocupada principalmente com diarreia com sangue, icterícia e infecções respiratórias. Washington Post.

– Leia também: Muitas árvores são cortadas na Faixa de Gaza

A diarreia, em particular, é segundo A causa mais comum de morte de crianças no mundo (a primeira é Pneumonia). Se a diarreia não for tratada, ela priva o corpo de água e sais minerais necessários à sobrevivência. A Organização Mundial da Saúde afirma que de 29 de novembro a 10 de dezembro foram registados 59.895 casos de diarreia em crianças na Faixa de Gaza, um aumento de 66 por cento em relação ao período anterior.

Ahmed Al-Farra, chefe do departamento pediátrico do Hospital Nasser em Khan Yunis, ao sul da Faixa de Gaza. O anúncio dizia Al Jazeera A incidência de diarreia grave em crianças é quatro vezes superior à média em tempos de paz.

Os especialistas em saúde acreditam que as condições na Faixa de Gaza são o ambiente ideal para a propagação de doenças. Quase todos os hospitais foram danificados e apenas 11 dos 36 permanecem abertos. Mais de um milhão de pessoas vivem em abrigos públicos com outras pessoas, onde as condições sanitárias são muitas vezes altamente inadequadas. Além disso, há escassez de água potável nas casas e algumas pessoas são forçadas a beber água salgada durante semanas. “A maioria dos abrigos não tem água potável, banheiros ou chuveiros”, disse ele. Washington Post Juliette Touma, porta-voz da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina (UNRWA), que administra a maioria desses abrigos.

Além disso, quase toda a gente sofre de escassez de alimentos: há mais de dois meses que o exército israelita implementa controlos muito rigorosos sobre o que pode entrar na Faixa e a ajuda humanitária também é muito limitada. Em meados de Dezembro, o Programa Alimentar Mundial, a agência de ajuda alimentar das Nações Unidas, apreciar E 93 por cento das famílias deslocadas não consomem uma quantidade suficiente de alimentos. Sabe-se que quase metade das outras pessoas deslocadas comem alimentos crus ou silvestres devido à fome.

Outro grande problema é a escassez crónica de pessoal necessário para ajudar todas as pessoas em dificuldade. Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, eles foram martirizados desde o início da guerra Mais de 300 Entre funcionários do Ministério da Saúde e profissionais de saúde.

Numa tal situação, mesmo os pacientes com doenças crónicas recebem menos cuidados e atenção do que deveriam. o Washington Post Conta a história de Hala Afshour, uma menina de 16 anos que sofria de doença hepática grave. Há cinco anos, Afshur foi operado e interrompeu o tratamento de diálise. Mas desde o início da guerra, ela não consegue encontrar os medicamentos de que necessita: ela e as suas irmãs mudaram-se várias vezes para a cidade de Gaza, onde vivem, em busca de um lugar seguro. Acabaram então em Rafah, onde vivem numa escola com muitas outras pessoas deslocadas. O seu pai teve de ficar em Gaza: não podia deixar a sua mãe, a avó de Afshur, que era idosa e cega, sozinha.