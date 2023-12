UPO foca em ciência de dados e mudanças climáticas em novos cursos

A revolução digital e verde: novas propostas acadêmicas da UPO

A Universidade de Pablo de Olavide (UPO) prepara-se para oferecer à Junta Andaluza um conjunto de novos cursos de licenciatura e mestrado que respondam às necessidades da revolução digital e da revolução verde. Estas novas ofertas académicas, que incluem licenciaturas em engenharia de ciência de dados e biodiversidade e alterações climáticas, serão formalmente apresentadas esta semana, antes das férias de Natal, após aprovação pelo órgão dirigente da instituição académica.

A nova oferta acadêmica da UPO

Processo de preparação

A UPO está atualmente ocupada na definição da sua nova oferta académica, tarefa que exigiu meses de esforço em vários centros académicos. A previsão é que sejam introduzidos cerca de quatro ou cinco novos cursos, além dos sete mestrados recém-criados.

Proposta do reitor da universidade

O reitor Pablo de Olavide, Francisco Oliva, esperava que a proposta apresentada pelos diversos centros fosse aprovada esta semana pela diretoria da universidade. Alguns novos títulos ainda estão em consideração, especialmente aqueles que envolvem múltiplas faculdades. No entanto, Oliva explicou que nenhum diploma será abolido e que a expansão dos estudos responde a duas importantes áreas do conhecimento com amplo potencial de desenvolvimento: a revolução digital e a revolução verde.

Novidade em cursos acadêmicos e de mestrado

Engenharia de Ciência de Dados e Biodiversidade

O curso de Engenharia de Ciência de Dados será o segundo curso de engenharia da UPO, depois de Ciência da Computação, e responde ao desejo da universidade de aumentar os estudos relacionados às habilidades do Steam. Outros títulos estarão ligados à revolução digital que o setor produtivo tanto exige. Relativamente à revolução verde, o Reitor anunciou a licenciatura em biodiversidade e alterações climáticas, além de serem determinadas outras qualificações.

Mestrado em Criminologia e LGBTBI

Outra novidade diz respeito ao nome da licenciatura em criminologia, que passará a se chamar Criminologia e Criminologia. Entre os docentes destacamos o que será ministrado em colaboração com a Universidade de Sevilha (EUA) no grupo LGTBI.

Número mínimo de assentos e nova sede

As propostas, uma vez aprovadas pelo Conselho Diretor da UPO, serão enviadas à Consejería de Universidades para aprovação final. Oliva destaca os critérios “rigorosos” estabelecidos pelo governo andaluz para aceitar as novas qualificações, que devem ter pelo menos 60 vagas. Além disso, a União Geral da Propriedade Intelectual adquiriu uma nova sede na capital andaluza, Papillon de Maruicos, que acolherá o Centro Universitário Internacional, a educação continuada e a revitalização cultural, com especial enfoque no flamenco.

A transferência do Pabellón de Marruecos para a UPO levará 75 anos e exigirá adaptação e trabalho tecnológico à função de ensino presencial. A universidade pretende operar o prédio no primeiro semestre de 2024.