A maior estrela do universo

Ele está escondido no espaço profundo e está localizado no centro da Nebulosa da Tarântula na Grande Nuvem de Magalhães: gigante luminoso O que atrai a atenção dos cientistas há anos agora tem propriedades mais claras, claras e detalhadas. Para poder entender seus segredos, astrônomos e astrofísicos usaram ferramentas sofisticadas, tentando não descartar nenhuma hipótese e, convenhamos, também errando sobre sua verdadeira natureza.

Hoje, no entanto, o véu de mistério que o envolve parece estar diminuindo: agora sabemos com certeza que esse gigante é de fato grande estrela. Na verdade, para ser honesto, ele existe A maior estrela de todos os temposPelo menos entre aqueles que se revelaram ao homem e se tornaram conhecidos aos olhos dos estudiosos.

A história do gigante luminoso

Mas vamos em ordem. Era 1960 quando um grupo de astrônomos do Observatório Radcliffe em Pretória descobriu um Uma luz estranha, poderosa e estimulante, impõe-se majestosamente entre os fantasmas estelares da Grande Nuvem de Magalhães. O brilho desta luz foi suficiente para fazer o seu caminho de volta Aglomerados de poeira estelar E para desalojar os cientistas que erraram na classificação de sua origem, pela falta de ferramentas mais precisas à sua disposição.

Sim, porque inicialmente, o gigante luminoso foi classificado como um “possível sistema estelar múltiplo”. Deve-se dizer que o erro também foi justificado pelo fato de que esse enorme ser luminoso estava em uma posição que lhe era característica intensa formação estelar Assim, era bastante natural que os cientistas imaginassem que a luz vinha de um grupo de pelo menos 100 estrelas, dado o brilho extremo.

Apenas 19 anos depois, em 1979, o gigante luminoso voltou ao centro do debate científico, com vários grupos de cientistas que, dependendo do desfoque das imagens, passaram a argumentar que mais deveria ser conhecido e investigado de ano para ano, com todas as técnicas disponíveis.

A hipótese da estrela massiva

Em 1985, os cientistas começaram a se aproximar da verdade. O gigante luminoso, cujo nome é R1361, foi “explorado” por padrão e tornou-se objeto de várias opiniões. O mais popular é aquele que lhe deu uma classificação grande estrela E para confirmar essa tese dois cientistas, Weigelt e Beier, usaram a técnica de interferometria de speckle. Confirmação desta classificação e privacidade deste estrela especial Surgiu na década de 1990, após o lançamento do Telescópio Espacial Hubble.

No entanto, as dúvidas permanecem: qual o tamanho desse gigante? Todas as pistas indicaram que sua massa é maior que 300 vezes mais do que nós Sol E que se a hipótese (impossível) tivesse entrado em nosso sistema, sua magnitude obscureceria nossa estrela-mãe. Uma verdadeira “besta”, que também é “jovem”: formou-se há menos de um milhão de anos.

A verdade sobre R1361

Graças à equipe de pesquisadores que observam o céu com o Telescópio Gemini Southern no Chile, as últimas semanas foram cruciais para revelar a verdade (ou pelo menos a verdade atual) sobre o R1361. A estrela seria massiva e seria a maior do universo, mas na verdade sua massa seria “apenas” entre 170 e 230 vezes maior que o sol.

Essa descoberta mudará algumas coisas, incluindo o fato de que o limite máximo para estrelas massivas pode ser menor do que se pensava anteriormente. No entanto, o fato de R1361 ser um dos corpos celestes mais interessantes e luxuosos do nosso céu não muda: sua luminosidade é 6.200.000 vezes maior que o brilho do nosso Sol!