4 informações, dicas e benefícios

Especialistas usam a plataforma Arduino, projetada pelo Instituto Ivrea, para colocar em prática projetos de automação residencial. Este último é o conjunto de atividades destinadas a tornar uma casa ou qualquer outro edifício inteligente. Vamos conhecê-la mais de perto!



Galeria

com o termo automação residencial Referimo-nos ao sistema de hardware usado emambiente doméstico. Vamos falar sobre a última fronteira tecnologia doméstica, que promove o uso de aplicativos fáceis de configurar. Nos últimos anos, a domótica tem alcançado resultados significativos, indicativos se está inserida no contexto dinâmico da A Internet das coisas (Internet das Coisas), ou aquele conjunto de tecnologias que o tornam imerso no lar Inteligente (Inteligente).

Hoje, porém, não falaremos apenas de automação residencial, que é um tema muito interessante, mas de um projeto tão interessante como Arduíno: Um tipo específico de plataforma Código aberto Que é usado, de fato, para projetos relacionados à automação residencial.

1. Qual é a plataforma Arduino

Arduino É um tipo especial de plataforma Código aberto baseado em um ferragens é um Programas. As placas Arduino são capazes de ler entradas e convertê-las em saídas. O interessado pode dar instruções ao cartão através de um controlada Presente nele ou pode usar a linguagem de programação Arduino (Inspirado no fio). Em vez disso, ele pode usar um arquivoSoftware Arduino (IDE), baseado em um arquivo Tratar.

Ao longo dos anos o pódio Arduino Me especializei cada vez mais. Foi escolhido por muitos profissionais, mas também estudantes e simples entusiastas, para vários projetos relacionados com o ambiente doméstico (mas não só). privacidade deste um programa Está justamente no fato de ser muito dinâmico e adequado para qualquer tipo de contexto. Como veremos no decorrer da breve discussão, estamos falando de uma Sistema não muito caro Assim, é adequado para quem quer aprender um mundo complexo linguagem de computador.

Arduino Nasceu emInstituto Ivrea de Design Interativo (IT Training Institute com sede em Ivrea, Piemonte) como uma ferramenta de prototipagem rápida fácil de usar, destinada a estudantes sem formação em eletrônica e programação. Uma vez que atinge uma comunidade maior, o placa Arduino Ele se desenvolveu de maneira impressionante, tornando-se cada vez mais popular entre os estudantes de ciência da computação em todo o mundo!

2. Programação simples e clara

o Software Arduino (IDE) é fácil de usar para iniciantes, mas prova ser flexível o suficiente para ser explorado até mesmo por especialistas. Os professores de linguagem de computador costumam usá-lo para explicar aos alunos o básico desse sistema muito interessante, que é a base da Internet.

especialmente, Arduino linguagem de programação Tratar Para alunos iniciantes, para que aprendam os alfabetos da matéria em um curto período de tempo e da maneira mais possível.

3. Extensível de código aberto

o Software Arduino É conhecido por ser uma ferramenta Código aberto. com o termo Código aberto Indicamos um código específico que permite que todos utilizem o programa de forma prática, por meio da ferramenta de compartilhamento, sem discriminação de qualquer tipo.

o Língua do Arduino pode ser expandido por bibliotecas C++, Mas é muito provável que nos próximos anos os cientistas da computação italianos e internacionais possam diversificar a linguagem computacional atualmente usada para esse tipo de programa.

4. Sistema econômico

o placas Arduino Eles provaram todos os efeitos econômicos em comparação com outros projetos inovadores. A versão mais barata da unidade Arduino Pode ser montado manualmente sem a ajuda de um especialista na área. Além disso, como ele ainda está trabalhando em muitos projetos, incluindo a própria automação residencial, é seu projeto licenças É uma vantagem enorme, que pode ser explorada ao máximo!

Quem está planejando comprar o sistema Arduino Estará totalmente disponível de várias Onde estarão presentes todos os elementos que, depois de habilmente montados, serão eficazes em todos os projetos destinados à casa. Concluímos dizendo queDispositivos Arduino Varia de acordo com a finalidade para a qual foi projetado. Aqui está uma lista parcial para todos ferragens Produzido e comercializado:

Série Arduino: Uma porta serial DB9 é inserida dentro. Enquanto o microcontrolador é do tipo ATmega8;

Uma porta serial DB9 é inserida dentro. Enquanto o microcontrolador é do tipo ATmega8; Arduino Xtreme: Neste dispositivo existe um microcontrolador do tipo ATmega8;

Neste dispositivo existe um microcontrolador do tipo ATmega8; Arduino mini: Versão em miniatura usando ATmega168 montado em superfície;

Versão em miniatura usando ATmega168 montado em superfície; Arduino nano: Versão nano do Arduino Mini, capaz de usar o mesmo controlador ATmega168;

Versão nano do Arduino Mini, capaz de usar o mesmo controlador ATmega168; LilyPad Arduino: Hardware projetado para projetos minimalistas. O microcontrolador utilizado é o ATmega168 na versão SMD;

Hardware projetado para projetos minimalistas. O microcontrolador utilizado é o ATmega168 na versão SMD; Arduino NG: Dispositivos com interface USB para programar e usar ATmega8.

Galeria de ideias de automação residencial Arduino

O projeto Arduino totalmente italiano, desenvolvido em Ivrea, merece ser levado em consideração porque, graças à sua complexidade, consegue criar ambientes locais cada vez mais inteligentes.

Estamos definitivamente a falar de um sistema muito inovador, que é utilizado em todo o mundo pela sua capacidade de explorar todas as tecnologias inerentes à domótica! A última dica é conhecer detalhadamente essa plataforma, e talvez um conhecido especialista o ajude, com o objetivo de revolucionar toda a casa usando seus diversos recursos. Enquanto isso, uma olhada em nossa galeria será útil para esclarecer melhor suas ideias.