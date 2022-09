Wild Arena Survivors era na verdade Far Cry, detalhes do jogo divulgados “secretamente” – Nerd4.life

A Ubisoft lançou discretamente um novo jogo de tiro móvel, conhecido como Sobreviventes da Arena Selvagem Semana Anterior. De acordo com um novo relatório, este jogo era na verdade Far Cry, mas a empresa preferiu excluir todas as referências à saga e lançá-lo sem anúncios.

A informação vem do mobegamer.biz, que relata através de uma fonte que o Wild Arena Survivors era anteriormente conhecido como Far Cry: Cole Selvagem E era para ser uma batalha real acidental para a famosa franquia. O jogo poderia ter um elemento de arte semelhante ao Far Cry 6.

O nome permaneceu em algumas partes do jogo, por exemplo no Wild Call Festival e lembra Far Cry 6 pela paleta de cores, animais e outros detalhes. No entanto, o nome da saga foi removido de Wild Arena Survivors, segundo a fonte, porque a Ubisoft decidiu reduzir investimentos Em termos de marketing após o jogo não impressionou durante a fase de testes.

A fonte também acrescenta que a Ubisoft Não preste atenção aos jogos para celularNão tanto quanto os títulos de console e PC: também é por isso que Wild Arena Survivors foi lançado quase em segredo. Segundo a fonte, a Ubisoft gastou mais do que deveria no desenvolvimento e agora quer recuperar custos e aprender a gerenciar um jogo multiplayer mobile. A fonte diz que, embora os jogos sejam caros e de baixo desempenho, aprender com eles ainda é importante do ponto de vista da Ubisoft.

No entanto, parece que a Ubisoft tem muito mais jogos chegando, como Assassin’s Creed: 4 Games e o DLC será anunciado na Ubisoft Forward de acordo com Tom Henderson.