Até há alguns anos, a paisagem da comunidade autónoma espanhola de Castela-La Mancha, a sul de Madrid, era caracterizada principalmente por vinhas, olivais e culturas de cereais: hoje vemos cada vez mais extensões de pistácios, uma fruteira nativa . para o Oriente Médio e amplamente nas regiões mediterrâneas, incluindo a Itália. o Paga Ele conta a história do principal responsável pelo sucesso do cultivo de pistache na Espanha: José Francisco Coceroum agrônomo que começou a trabalhar nele na segunda metade dos anos oitenta.

Em 1986, Couceiro, de 28 anos, foi encarregado de pesquisar culturas alternativas às culturas tradicionais na região de Castela-La Mancha. Começou então a buscar informações e conselhos de agrônomos de outros países que tinham climas semelhantes aos da região: verões muito quentes e ensolarados, com pouca precipitação e invernos muito frios. Ele recebeu respostas por escrito de colegas na Síria, Irã e Iraque, e brotos de pistache também foram entregues embrulhados em papel molhado.

No ano seguinte, ele plantou sua primeira árvore de pistache como parte de um projeto piloto em uma propriedade pertencente ao Centro de Pesquisas Agroambientais El Chaparrillo, a noroeste de Ciudad Real, cerca de 190 quilômetros ao sul de Madri. Inicialmente, a ideia de cultivar pistaches na Espanha foi recebida com grande ceticismo por agricultores e especialistas. Um agrônomo que atravessou a fazenda uma vez chamou a iniciativa de “Boa Bobagem!” ; Ele também disse a Ladislao López, um enólogo que começou a trabalhar na área em 1993, para Paga Que achava Couceiro louco. Mas todos tiveram que mudar de ideia.

Couceiro não foi o primeiro a introduzir o cultivo de pistache na Espanha: o agrônomo Francisco Vargas, que em 1975 começou a cultivá-lo perto de Tarragona, na Catalunha, no nordeste, já conseguiu. No entanto, foi ele quem conseguiu expandir muito seu cultivo no país.

De acordo com seus cálculos, as árvores de pistache na Espanha ocupam atualmente uma área total de cerca de 700 quilômetros quadrados, que é mais ou menos de 4 vezes a área de Milão. O cultivo da planta aumentou especialmente nos últimos dez anos, estendendo-se especialmente paraAndalusno sul.

Couceiro disse al Paga que trabalhou durante dez anos “em solidão e silêncio”, no contexto de descrevê-lo como semelhante Dom Quixote de La Mancha, o famoso romance de Miguel de Cervantes: «Sozinho, bem sozinho, aqui com o pistache». Então, depois de muitos experimentos malsucedidos, ele e um pequeno grupo de colaboradores conseguiram descobrir como fazer as plantas darem frutos.

O pistache é uma planta grande e de vida longa, que também se adapta bem a solos secos e rasos. Pode viver até 300 anos, mas cresce muito lentamente e leva pelo menos 5-6 anos para dar frutos. O frio prolongado no final da primavera pode comprometer sua produção.

Através de vários experimentos, Couceiro percebeu que a melhor maneira de fazer das plantas uma cultura era enxertar o broto de uma variedade de pistache que veio do Irã no tronco de uma árvore indígena, conhecida em espanhol como “cornicabra”, uma variedade de oliveira nativa para a região de Toledo também se espalhou na região de Ciudad Real. Hoje, essas árvores com troncos espanhóis e galhos iranianos, por assim dizer, podem produzir até uma tonelada de pistache para cada 10.000 metros quadrados de terra; Garantem também boas margens de lucro, uma vez que o preço médio grossista dos pistácios pode ultrapassar os 6 mil euros por tonelada (para comparação, o preço médio do tomate ronda os 1000).

– Leia também: Como as plantas fazem as coisas que comemos

Com o sucesso das primeiras safras, a comunidade local começou a distribuir brotos de pistache gratuitamente para quem quisesse cultivá-los, e aqueles que o fizeram ficaram ricos, conta Couceiro. Mas agora as coisas estão mudando um pouco.

Recentemente, muitas terras na província de Castela-La Mancha foram compradas por empresas de investimento ou investidores individuais (incluindo muitos jogadores de futebol) que desejam usá-las para o cultivo do que foi identificado “ouro verde novo“Pela cor dos frutos do pistache, apesar do interesse generalizado no cultivo do pistache, segundo Cucero, é provável que essas novas culturas não tenham muito sucesso.

Couceiro explicou que muitos agricultores foram erroneamente informados de que os pistaches podem crescer em qualquer lugar, o que resultou em muitos não serem cultivados em áreas com o clima certo. Mais recentemente, por exemplo, também foi visto na Galiza ou na província de León, no noroeste da Espanha, onde o clima é muito mais frio e úmido: e a umidade é “veneno para os pistaches”, disse Cocero. .

Além disso, muitas vezes em novas culturas, não é usado o caule de espécies de oliveiras domésticas enxertadas com botões de pistache, mas uma planta que foi Criado por hibridização Nos Estados Unidos é a variedade comumente usada para o cultivo de pistache da Califórnia (UCB-1). Estas plantas são fortes e crescem muito rapidamente. O problema é que suas raízes em solo espanhol não conseguem penetrar profundamente para absorver água e nutrientes: para usar uma metáfora, é como se dez pessoas bebessem um canudo da mesma xícara de granita: “Imagine quantos eles seriam capazes de beber”, diz Couceiro.

“UCB-1 e cornicabra são como um dinossauro e uma vaca. Qual deles morre primeiro, o dinossauro ou a vaca?”, perguntou-se Kusiro. Ele respondeu: “Um dinossauro porque precisa de cinco ou dez vezes o que uma vaca precisa. ” Com poucos nutrientes disponíveis, por mais resistentes que sejam. , essas plantas realmente produzem pistaches que não eclodem. Dado o tempo que essas plantas levam para produzir seus frutos, também é possível que o agricultor descubra que cometeu um erro mesmo depois de muitos anos.

– Leia também: Há uma grande crise de peras italianas