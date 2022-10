Kyiv: “Detenção militar em um centro em Moscou.” Hipótese da mídia ucraniana: terremoto no topo da defesa russa

para mim Ele voa De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, que fala de um “pacote de” medidas “dirigidas contra o exército russo está em andamento, várias prisões de militares estão em andamento”. Kyiv Ele afirma que o tráfego no centro da capital russa poderia ter sido cortado, enquanto a “unidade de divisão” Dzerzhinsky BalashikaComandantes da Guarda Nacional Russa entraram na cidade.” Agência também UNIANO Ele afirma que “muitas prisões, detenções e cercos contra os militares estão em andamento. Em vez disso, todas as unidades militares ao redor do perímetro de Moscou foram colocadas em alerta máximo”. Sergey Surovkin Ele nomeou o novo comandante-chefe das forças russas que participam da Ucrânia, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa. A mudança ocorre logo após a demissão de comandantes de duas das cinco regiões militares da Rússia, foi relatado no início desta semana. No entanto, também há quem negue esta notícia. Leonid Ragozinjornalista sua própria conta colaborador em BBCEm um tweet que postou no Twitter, ele negou o que foi relatado pela mídia ucraniana: “Não há interrupções de tráfego em Moscou ou avistamentos do esquadrão Dzerzhinsky”.

A hipótese da demissão do ministro da Defesa russo Shoigu

De acordo com a mídia ucraniana, os líderes de defesa e militares da Rússia serão os bodes expiatórios para essas deserções, devido às repetidas derrotas na Rússia. Ucrânia. O terremoto começou no topo da defesa russa há algum tempo. De acordo com a agência UNIANONa verdade, o Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigupoderá ser retirado em breve, após as críticas levantadas pelo líder checheno Ramzan Kadyrovrecentemente nomeado coronel-general Pelo Presidente russo, e por Yevgeny Prigozhin“chefe de cozinha coloque dentroFundador de brigadas mercenárias Wagner. De fato, ambos criticaram abertamente a estratégia que levou ao recuo em muitas áreas Donbass acusado Ministro da defesa Russo pelas perdas registradas pelos russos.

