A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, notícia de hoje, atingiu um depósito de combustível perto da usina nuclear de Zaporizhzhya. Papa recebe embaixador de Kyiv na Santa Sé

É quase certo que as forças russas estão se reagrupando no sul da Ucrânia em antecipação a um contra-ataque em Kyiv ou para se preparar para um possível ataque: a inteligência britânica escreveu em sua atualização diária da situação no país. Enquanto isso, o relatório, publicado pelo Ministério da Defesa no Twitter, indica que os soldados de Moscou estão cada vez mais atacando alvos como pontes, depósitos de munição e entroncamentos ferroviários nas regiões do sul do país. O relatório conclui que a guerra está prestes a entrar em uma nova fase, quando os combates mais ferozes afetarão uma frente de cerca de 350 km, de Zaporizhzhya a Kherson, paralela ao rio Dnipro.