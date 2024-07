Você ganha 1.000€ por provar sorvete: a nova ideia da Maxibon está incendiando a Internet | Ainda faltam alguns dias

Um trabalho que pode ser um sonho para muitos: a Maxibon paga 1.000 euros para provar um gelado.

Maxibon É um sorvete embalado que delicia Os gostos mais gananciosos Especificamente para Sua singularidade. A data de nascimento do produto remonta a 1989. Os primeiros comerciais de televisão anunciados apresentavam um homem muito jovem Stefano Accorsi.

Aqui a fala se tornou icônica, na tentativa do protagonista de se aproximar de uma garota aparentemente estrangeira: “Du tem um gosto melhor que o normal“.

Este sorvete é feito de Coração de Stracciatellaque com o tempo também viu outros recheios deliciosos, meio cobertos Chocolate adorável E o outro Envolto em biscoitos.

agora Maxibon Em meio a grandes fofocas por causa de A degustação Oferta de emprego que conquistar Apenas milhões de pessoas Ouça o nome dela. Na verdade, parece que a empresa de confeitaria está fazendo pesquisas Conhecedores de seus próprios produtos. Porém, todos os interessados ​​devem se apressar, pois falta pouco para o evento Expira.

Maxibon oferece 1.000€ para degustação de gelados

Ser pago a aparência bastante enormeespecialmente hoje como hoje um trabalho E O dinheiro está em falta por causa de Crise forte O que afetou nosso país, é visto como“Uma incrível dádiva de Deus.”. Oferta de emprego Inclui uma tarefaDegustação de sorvete por um dia“.

lá para solicitar Não requer nenhuma qualificação específica, nem qualquer Elegível. Basta ser uma pessoa divertida e ter paixão pelas redes sociais e principalmente por sorvetes Maxibon. Também se fala em um bom salário 1000 euros Apenas por um encontro 31 de julho. A candidatura pode ser submetida na plataforma Empregos de informação.

Grande golpe publicitário

No entanto, uma coisa deve ser feita Esclarecimento. Subseqüentemente, Amantes do maxibon Você já estava pensando nisso, Espere para cantar a vitória. O anúncio fala sobre a possibilidade de uma viagem de volta, não importa onde você fique, para um lugar verdadeiramente especial. Do que ele está falando? Que grupo maravilhoso. Na mensagem, o interessado é convidado a fazê-lo Candidate-se à oferta.

Portanto ele é um Um simples golpe publicitárioFornece o software da empresa Investimento de 30 milhões No Mercado italianoIsto é para fortalecer ao máximo a sua posição. Claro que é uma mensagem Lançado Desta forma, não poderia deixar de atrair a atenção dos mais gananciosos, dando assim grande visibilidade ao projeto.