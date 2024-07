Chamam a ambulância aérea porque estão cansados. Facturas emitidas no valor de um milhão de euros

Belluno- Fadiga de verão Helicópteros As equipes de resgate também divulgam dados Faturas Emitido para aqueles que usaram o serviço ilesos. Em 2023, de facto, foram emitidas 339 faturas, mais 5% que no ano anterior, das quais 47% foram em Itália com 160 faturas no valor de 215.183 euros, e 53% no estrangeiro com 179 faturas no valor de 889.787 euros: a diferença notável entre as duas montantes é definitivamente uma obrigação. Isto pode ser atribuído à maior complexidade das intervenções que obviamente exigiram mais tempo de voo e mais esforço nas operações de resgate. Na Itália, 80% são recolhidos atualmente e 70% no exterior.

que não foi resolvido

Sim, porque muitas vezes o problema está na recuperação de dívidas Turistas ingênuos Que pedem atendimento e depois desaparecem. A Região explicou diversas vezes como agir nestes casos, afirmando que “para a recuperação de casos de insolvência de cidadãos italianos, foi enviado um lembrete e em caso de falta de pagamento a cobrança será confiada à empresa de cobrança de dívidas especificado com concurso específico.” Já para os estrangeiros, “foi enviado lembrete com carta registrada indicando chegada ao exterior, serão avaliadas todas as opções possíveis para recuperação do valor devido proporcionalmente aos custos. decorrentes deste procedimento. No ano passado, foram descobertos o desaparecimento de 404 mil euros, receitas perdidas registadas no triénio 2020-2022, derivadas do pagamento de intervenções de resgate nas montanhas do Véneto por aqueles que foram resgatados. Um défice de 30% do volume de negócios total que torna insolventes os cidadãos italianos (por mais de 141 mil euros) e os cidadãos estrangeiros (cerca de 263 mil euros).

Zaya a 2.500 metros de altitude de tênis: “Chega, helicópteros regionais de saúde amarelos não são táxis”.

Números

Em 2023, foram 17.808 ligações para o 118, com média diária de 191 e pico superior a 200 nos dias de maior movimento. 376 missões de helicóptero, numa média de 4 por dia, mas aumentando para 6 em 26 dias; Foram 28.475 atendimentos no pronto-socorro no total, com média diária de 310 atendimentos. De 20 de julho a 20 de setembro, os helicópteros realizaram um total de 289 missões, o Falco 1 realizou 159, o Falco 2 parou em 130 e foram realizadas 46 intervenções simultaneamente; Devemos recordar as 26 intervenções realizadas a pedido de centros operacionais próximos da zona de Belluno, como Treviso, Trento e Friuli Venezia Giulia.

Símbolos

No total de intervenções, 48,5% para doenças médicas, 44,4% para traumas, 7,1% para não traumas; Em relação às condições do atendimento de emergência de julho a setembro de 2023, 18 pessoas faleceram, 50,6% apresentaram doença grave (código amarelo), 24% tiveram doença leve (código verde) e 9,1% apresentaram comprometimento de funções vitais (código verde). Vermelho), 8,2% não tiveram problemas (símbolo branco). 28,6% das pessoas resgatadas vieram do Vêneto, 24,8% de fora do Vêneto, 25,2% do exterior e 21,4% de Belluno. As faturas emitidas são 21% superiores às de 2022 e ascendem a 1.104.970 euros, num total de 339, com o valor mais elevado na Alemanha 42, seguida por 18 EUA, Bélgica, 15 Áustria, 12 Polónia, 11 Reino Unido, 9 República Checa, 5 Suíça e Roménia. Até o momento, foram feitas 25.831 ligações para o Centro de Operações 118 e 19.648 missões foram realizadas, incluindo 412 missões de resgate de helicóptero; As chegadas aos serviços de urgência no primeiro semestre aumentaram 4% e atingiram 51.135, das quais 50,5% eram código branco, 27,6% verde, 10,2% amarelo, 10,3% laranja e 1,4% vermelho. Foram emitidas 59 faturas no valor de 377.635 milhares de euros, 21 em Itália e 38 no estrangeiro.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Profeta