Você é Jasman ou Ruggeri? – Corriere.it

O que você faz quando é um arquivo Próximo Dos arranjos de pouso a reunião Líder, hipótese provável Surto? Se perguntado com o usual Ternura Alessandro Jassman se limitou a descobrir alternativas possíveis: fingir nada, Conduzir negociações diplomata Com o vizinho, Condenação Aqueles que têm um partido nas autoridades. As trocas o cobriram em uma missão permanente efetiva InsultosA terceira opção é atribuída a ela simplesmente pelo fato de ser evocada. Uma minoria de sarcásticoO único que nos interessa aqui, fala na voz de Enrico Rogeri, A equação do relatório do condomínio com os métodos da Alemanha Comunista. Então foi um Ditadura Olhos e ouvidos. Enquanto o Contágio Quanto mais voce quer democracia Imagine: vai de sopro em sopro sem distinção ideológica, e quem o incentiva não exerce sua liberdade, mas Uma ameaça Que outros.

Preso, acredite em mim Eu vou atuar Eu também suponho que Jasman fez. Antes Eu vou descobrir Morda meu fígado. Então eu irei para parlamentar Com podre quem tenta não me deixar estragar meu canapé. E finalmente Não vou informar Ninguém (para fazer isso você precisa de um físico), basta escrever a história sobre isso social Sem citar nomes que não sejam estigma, pelo menos Aviso. Esperando fazer sentido boba Sempre me proteja do vírus dell’egoO que nos faz falar como Jasman quando a outra parte e amamos Rogeri quando estamos.