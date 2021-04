Convidados e apagamento do quinto episódio

Todas as novas visualizações de registro para a noite dos amigos.

Na quinta-feira, 15 de abril de 2021 Quinto episódio de Friends Evening, O Mostre talento Maria de Felipe Agora em sua vigésima versão. Convidados No estúdio, o querido ator italiano Raul Bova E cantora Loredana Bertie.

Espetáculos e convidados do quinto episódio da noite de amigos

O Quinto episódio de Friends Evening Ele começa desenhando o envelope. Também nesta semana, não houve uma única exclusão. Como antecipava a página de Emails revelando o que todos deveriam saber, o cadastro foi muito difícil para ele Aka7evenIsso não conseguiu vencer nenhum desafio. bem ali A filha de Veronica Peparini dançou com Julia E no final do show, todos eles se levantaram.

A equipe liderou Rudi Zerby e Alessandra Celentano A primeira bateria começa por desafio Arissa e Lorela Cocarini. Na cédula Tancredi. A segunda bateria é perdida pelos professores da escola. Na cédula Martina. A terceira e última: Rudy e Alessandra se enfrentam com uma equipe Anna Bettinelli e Veronica Peparini E perdão.

O A votação final: Diddy e Martina. Como todo sábado, Maria Ele convida as crianças a voltarem para a casa onde descobrirão um nomeExcluído A partir da noite. Rumores revelam que a dançarina latina abandonou a escola. Julia ganha um prêmio Tim.

