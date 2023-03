Via Almirante em Croceto, em uma cerimônia para os mártires dos fascistas, os participantes viram as costas para o prefeito e cantam “Bella Ciao”.

Protesto flagrante no Memorial dos Mártires de Istia, onde 11 meninos foram mortos a tiros por se recusarem a lutar na guerra fascista a serviço de Salou. O prefeito Vivarelli Colonna atacou a Anbi no Facebook, embora – como mostram as fotos – ele primeiro tenha garantido que seria capaz de fazer seu discurso na íntegra.

Eles não são representantesquerido O povo deu as costas ao Prefeito de Crocetto Anton Francesco Vivarelli Colonna Durante seu discurso memorial Mártires de Ístia pendência maia Lavacchio. É representado pelo Comitê Provincial da Associação de Moradores da Área, que também menciona o próprio Presidente Provincial Thane. Luciano Galli Para recordar “alguns cidadãos supérfluos”, o autarca “pode continuar e terminar a sua intervenção: não há cerceamento da liberdade de expressão, e por amor, assim aconteceu”.

De fato – como evidencia um vídeo postado na conta do prefeito no YouTube – Vivarelli Colonna terminou seu discurso na comemoração, apesar de pelo menos uma dezena de pessoas (entre elas uma bandeira CGIL) Sim, eles estão De volta ao contundente E eles cantaram Olá beleza. que Mártires de Ístia é a história de onze JovemO draft Dodgers se escondeu para não lutar guerra fascista em serviço República Social ItalianaEm 22 de março de 1944, após um julgamento sumário, ele foi preso e fuzilado. O protesto dos moradores está ligado à decisão de batizar uma rua com o nome do município de Grosseto. Jorge Almirante (Ele passa por Enrico Berlinger: Ambos fluem Através da reconciliação nacional) A Anbi também recolheu nestes dias Mais de 300 assinaturas Diga não ao nome, então apresente-o à rainha Paula Berardino – Esposa do Ministro do Interior Matteo Piandedosi – Deve aprovar a decisão do conselho municipal.

A polémica sobre a nomeação da rua por Almirande, entre outros, A crocetto É uma história particularmente espinhosa porque ele foi o fundador e presidente movimento social italianoComo chefe do gabinete do ministro Fernando MessasomaPublicar – Encontrado unidade Em 1971 – um relatório A Pagãoa 25 quilómetros da capital, onde “dissolvidos e membros de gangues” foram obrigados a render-se, sob pena de serem “considerados. Ilegal e passou pelos braços Tiroteio Atrás”. Também deve ser sempre lembrado que por 4 anos Almirante – já na juventude – foi secretário do conselho editorial da revista anti-semita e racista. Proteção de espéciesQuem o publicou? relatório étnico em 1938 e com quem colaborou em artigos para o primeiro número.

O próprio autarca atacou o BNA após a cerimónia dos Mártires de Ístia no Facebook, na qual falou de uma cerimónia que se “transformou em pretexto. desprezo Enfatize todo o evento e clima da divisãoteremos o dever de superar”. Em seguida, ataca a associação de partidários: “Um minuto antes do silêncio que faz a memória recuar no tempo, todos estão absortos em depositar uma coroa de flores em memória das vítimas. bloco memorial e recolher a coroa de flores recém-colocada. membro de Sangam”. Em seguida, sublinhe: “Que memória? Qual respeito? Não estou a falar de respeito pela minha pessoa, da empresa que represento, que já foi muitas vezes convocada em discursos, mas sobretudo – disse o autarca – pelos jovens que vieram ouvir. Eles não puderam ouvir e foi removido Liberdade para ouvir Com cantos e assobios”. Conforme mencionado pela Anbi e evidenciado pelas fotos do perfil pessoal de Vivarelli, o secretário da associação de Calì, que convidou o prefeito a falar, disse: “A Anbi é uma instituição entre as instituições, atua ativamente e permite todos. Fale com o prefeito de Crocetto. Estamos ansiosos para ouvir as palavras do prefeito”, disse ele. A isso Vivarelli respondeu “Obrigado”.

Assim, após o ataque ao Facebook, a ANP teve que responder. “Apesar da aparente falta de um grupo tricolor de acordo com o artigo 50 do Decreto Legislativo nº 267/2000, desta vez também garantiu plena e total liberdade para falar com naturalidade na esperança de que seu pedido de desculpas seja compreendido. Embora tardio, para toda a Maremma comunidade – escreve a Anbi em nota – infelizmente, esse inumerável ato de autenticidade também foi desperdiçado, preferindo continuar os esforços para mudar o foco. Acusações pessoais e ataques amplos A quem essa memória sirva para preservar e transmitir, não novas, alegações desprovidas de qualquer prova. Diante de uma encruzilhada novamente, ele escolheu o caminho errado. Ele se recusa a ouvir seus concidadãos nos dias de hoje mobilizar Para criar sua própria percepção profundo RaivaInexplicavelmente queria rejeitar Emblema da República Italiana Como representante público de toda uma comunidade, para ser usado Capacete e uniforme. A comunidade que representa, a Constituição Ele jurou que estava embebido nas lágrimas e no sangue das vítimas ditadura fascista, eles merecem respeito. Até ele.”

Nas últimas semanas, Vivarelli Colonna se tornou protagonista de uma história Instagram Nela, ele mostrou uma foto do novo secretário do Partido Democrata Ellie Schlein com fotos Cavaloscom o som de nitritosE junto com as palavras: “Pelos dois euros gastos para votar nas primárias do Pd, o que você quer, Pelan?”.