Universidade LUMSA, Desafios de modelos de negócios sustentáveis ​​entre recuperação econômica e transformação digital

A Sétima Conferência Internacional sobre Novos Modelos de Negócios sobre o tema “Desafios de modelos de negócios sustentáveis ​​entre recuperação econômica e transformação digital” na Universidade Lumsa em Roma.

Sustentabilidade e digitalização estão entre as principais áreas de intervenção Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR) e Next Generation EU. Para apoiar o plano de recuperação económica incentivando o debate sobre estas questões, oUniversidadeSerá nos dias 23 e 34 de junho Sétima Conferência Internacional sobre Novos Modelos de Negócios Sobre o tema “Desafios dos modelos de negócio sustentáveis ​​entre a recuperação económica e a transformação digital”.

A conferência visa estimular a reflexão e o debate sobre o papel da sustentabilidade e da digitalização na promoção da recuperação económica através de estudos aprofundados, entre outros, sobre questõeseconomia circularModelos de negócios orientados por dados, modelos sustentáveis ​​de produção e consumo e medição de desempenho Sustentabilidade Em negócios. Mesa redonda com empresas italianas e internacionais e 16 sessões temáticas aprofundadas nas quais serão discutidas mais de 152 contribuições de pesquisas selecionadas.

Por ocasião da sessão plenária inaugural de 23 de junho, foram feitas as seguintes intervenções:

– Francesco Bonini, Presidente da LUMSA

– Vittorio Colao, Ministro de Inovação Tecnológica e Transformação Digital

— Silvio Micali, professor de ciência da computação no Massachusetts Institute of Technology em Boston, fundador do Prêmio Algorand e Turing

Silvia de Domenese, presidente e CEO da Johnson & Johnson Medical

Por ocasião da sessão de 24 de junho, de 12 a 13, intervirá:

– Erika Fattori – Gerente de Marca e Comunicação – Nexi

– Alessandro Andrianelli, Diretor Administrativo e Diretor de Imóveis – Luch

– Mario Buzzi, Diretor de Finanças e Internacionalização – Registro

Participantes: 242 académicos (professores e investigadores) de 128 universidades e 30 países (Reino Unido, Holanda, Finlândia, Espanha, Chipre, Suécia, Alemanha, Letónia, Polónia, Bulgária, Suíça, França, Dinamarca, Áustria, Itália, Portugal, República Checa República, Lituânia, Bélgica, Nova Zelândia, Estados Unidos, Egito, Paquistão, Islândia, Brasil, Equador, Bolívia, Uganda, Japão, Austrália)