Uma homenagem ao passado. Tração nas quatro rodas e 600 cavalos de potência

Em meados de 2021, Carros quimera Ela apresentou seu primeiro carro. Foi o EVO37, a ruptura que permitiu renascer o lendário Lancia 037, a verdadeira rainha das corridas de rally do passado. Agora, a empresa EVO38 pés, seu segundo projeto. Uma evolução natural do EVO37, o novo carro será construído em apenas 38 exemplares. O carro será mostrado ao público pela primeira vez no Salão Internacional do Automóvel de Genebra, que começa dentro de alguns dias. Não há informações sobre o preço.

Tração nas quatro rodas





Quimera EVO38 Medidas O carro tem 4.055 mm de comprimento, 1.905 mm de largura e 1.200 mm de altura, com distância entre eixos de 2.520 mm. O peso do carro é Cerca de 1100kgComo o EVO37, embora tenha tração integral. Para compensar a massa adicional devida à transmissão também no eixo dianteiro, a empresa utilizou extensivamente fibra de carbono e titânio no chassi, sistemas e carroceria. Cx é 0,50. Como a Kimera Automobili já informou no passado, o novo carro é inspirado no Lancia SE038 “Mazinga”. Comparado ao EVO37, o novo modelo é confiável Tração nas quatro rodas Que utiliza sistema de controle de distribuição e travamento eletro-hidráulico das engrenagens diferenciais. Este sistema permite que os diferenciais sejam calibrados diretamente do cockpit. Desta forma, o condutor poderá gerir a relação de distribuição de tração entre o eixo dianteiro e traseiro, além da possibilidade de gerir o bloqueio do diferencial.

Haverá também a possibilidade Exclua completamente o diferencial dianteiro Ter, na verdade, um carro com tração traseira. Isto também será possível a partir do cockpit, através dos comandos no volante Interferindo na calibração da suspensão. O carro pode contar com um sistema de elevação que permite elevar um pouco o carro em caso de necessidade, como quando você tem que lidar com estradas acidentadas, estradas de terra, rampas de garagem e muito mais. O design da carroceria traseira mantém o amortecedor central com molas laterais duplas, típico da linha B dos anos 1980, enquanto na frente haverá um design moderno com amortecedores com barra de pressão.

Motor de 600 cv





Quanto ao motor, encontramos um 4 cilindros de 2.150 cc com turbo integrado e compressor volumétrico. Comparado com o EVO37, o A potência sobe para 600 cv. O torque chega a 550 Newton metros e, para aumentar a potência, a empresa trabalhou em diversos aspectos do motor, como compressor volumétrico e distribuição. o A caixa de câmbio é sempre manual de 6 marchasMas mais curto que o EVO37. A empresa também está trabalhando na proposta de uma caixa de câmbio sequencial operada eletricamente com embreagens dianteiras. Ele não disse nada sobre desempenho. Mais detalhes provavelmente serão revelados quando o carro for apresentado no Salão Automóvel de Genebra.

Ficha de dados