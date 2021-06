UE recomenda abertura para os americanos para salvar o verão ل نقاق

Na sexta-feira, a Comissão Europeia disse que “espera” que os Estados Unidos em breve aliviem a proibição de viagens.

Políticas que restringem o movimento em ambos os lados do Atlântico separaram famílias e comunidades por meses, causaram bilhões de dólares em prejuízos para as indústrias de turismo e aviação, e freqüentemente interromperam as viagens comerciais transatlânticas.

Celia Beilin, pesquisadora visitante de política externa do US Center, disse que muitos europeus que vivem e trabalham nos Estados Unidos não viajaram para a Europa porque, assim que a proibição americana entrar em vigor, eles poderão ser impedidos de retornar. na América. Europa na Brookings Institution.

A Sra. Bellin, uma cidadã francesa que mora em Washington, DC, disse: “Minha família inteira está na França ou na Bélgica. Estamos completamente isolados aqui. Foi de partir o coração.”

Enquanto as viagens de lazer dentro dos Estados Unidos quase voltaram aos níveis de pandemia, as viagens de negócios e internacionais – duas das fontes de dinheiro do setor – ainda têm muito a fazer. Durante meses, as companhias aéreas pressionaram as autoridades para diminuir as restrições de viagens entre os Estados Unidos e a Europa, uma rota particularmente lucrativa.

“A United está muito entusiasmada com a reabertura gradual da União Europeia aos nossos clientes e viajantes em todo o mundo”, disse Patrick Coyle, vice-presidente da United para redes e alianças internacionais, esta semana em resposta à decisão de Portugal de receber turistas americanos.

O Grupo Lufthansa, cujas companhias aéreas incluem Lufthansa, Swiss e Austrian and Brussels Airlines, elogiou na sexta-feira a decisão da Alemanha de aliviar as restrições aos americanos.