Ucrânia – Rússia em guerra: notícias de hoje ao vivo

Sanções da UE contra Moscovo: detalhes

No âmbito do 14.º pacote de sanções contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia, o Conselho da União Europeia decidiu impor medidas restritivas a 69 pessoas e 47 outras entidades responsáveis ​​por ações que ameaçam ou colocam em risco a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. Isto eleva o número total de indivíduos sujeitos a sanções para mais de 2.200.

As novas listas incluem empresários, publicitários e figuras públicas, membros do exército e do poder judicial, pessoas responsáveis ​​pela deportação de crianças ucranianas, bem como membros do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB), envolvidos na perseguição religiosa na Crimeia. . Foi anexado ilegalmente por representantes do governo russo. Entre as empresas, algumas estão ativamente envolvidas na evasão das sanções da UE através de transações financeiras e entrega de bens proibidos. Há também uma empresa que administra o porto de Vostochny, que era usado para enviar armas e munições da Coreia do Norte para a Rússia. A lista também inclui várias empresas militares e da indústria de defesa russas que fornecem tecnologias de dupla utilização utilizadas no campo de batalha e empresas que transportam armas e pessoal militar para a zona de guerra.

Além disso, a União Europeia designou o Grupo Volga-Dnepr e as suas subsidiárias pelo seu papel na prestação de serviços ao complexo industrial militar russo e aos seus acionistas. A lista também inclui a Sovcomflot, a maior empresa de navegação russa especializada no transporte de gás liquefeito, petróleo bruto e produtos petrolíferos, juntamente com o seu CEO e outras empresas líderes no sector da energia.

A União Europeia impôs sanções ao Centro Internacional Artek para Crianças, que organiza acampamentos para crianças da Ucrânia, inclusive em territórios ocupados ilegalmente, à Fundação Kadyrov, que implementa programas de reeducação para crianças e adolescentes ucranianos, e à União Republicana da Juventude Bielorrussa, que está ativo. Na deportação de crianças ucranianas de territórios ocupados ilegalmente. Alguns de seus atores mais proeminentes também foram colocados na lista negra. Os indivíduos e as empresas hoje cotados estão sujeitos ao congelamento dos seus ativos e os cidadãos e as empresas da UE estão proibidos de lhes fornecer fundos. As pessoas singulares também estão sujeitas a uma proibição de viajar, que as impede de entrar ou transitar no território da União Europeia.