Ucrânia e Putin: ‘Vamos fornecer à Bielorrússia mísseis Iskander-M’. Severodonetsk completamente ocupado pelos russos – o mundo

A Rússia fornecerá à Bielorrússia mísseis Iskander-M de curto alcance, que estão entre os mais novos do arsenal de Moscou e também capazes de transportar ogivas nucleares. O anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin, segundo agências russas, após uma reunião em São Petersburgo com seu colega bielorrusso Alexander Lukashenko. Putin disse que nos próximos meses enviaremos os sistemas de mísseis táticos Iskander-M para a Bielorrússia, que podem usar mísseis balísticos e de cruzeiro, versões convencionais e nucleares. “Putin também propôs à Bielorrússia modernizar suas fábricas na Rússia. Sukhoi SU – 25 aeronaves de combate fornecidas às Forças Armadas de Minsk.

Severodonetsk nas mãos dos russos

O prefeito de Severdonetsk, Oleksandr Stryuk, anunciou que Os russos têm “controle total” da cidade. O prefeito falou na televisão ucraniana, enquanto separatistas pró-Moscou confirmaram que também ocuparam uma fábrica química de Azot, onde permaneceram os últimos soldados ucranianos. E que mais de 800 civis escondidos lá dentro foram “evacuados”.

A retirada de Severodonetsk foi “tática e ordenada, e nosso comando decidiu se reagrupar em novas posições”. Isto foi afirmado pelo chefe da inteligência militar ucraniana Kirillo Budanov em entrevista à ITV News. enfatizando que A Ucrânia retornará às suas fronteiras em 1991. Não haverá outros cenários e não estamos considerando outros cenários. Até o final do ano, as batalhas ativas serão reduzidas a quase zero. E vamos recuperar nosso controle sobre nossas terras em um futuro próximo.” Ele acrescentou: “A partir de agosto haverá eventos que mostrarão ao mundo que a mudança está começando a acontecer”.Alguns mísseis foram lançados da Bielorrússia Na direção da região fronteiriça de Chernihiv. O anúncio foi feito pelo exército ucraniano.

A Rússia anunciou que Matou “até 80” combatentes poloneses Durante um ataque aéreo no leste da Ucrânia. “Até 80 mercenários poloneses, 20 veículos blindados de combate e oito lançadores de foguetes Grad foram destruídos em ataques com armas de alta precisão na fábrica Megatex (fábrica de baterias, ed.) em Konstantinovka”, região de Donetsk (leste), Rússia. O Ministério da Defesa disse em um comunicado.

o Confrontos entre russos e ucranianos em Lugansk. Separatistas pró-Moscou declararam que havia “lutas de rua” em Lysechhansk. Os russos consideram a cidade irmã de Severodonetsk, na margem oposta do rio Donets, um alvo estratégico para a conquista de toda a região.

“48 mísseis de cruzeiro russos. À noite. Por toda a Ucrânia. Exclusivamente em alvos civis… A Rússia ainda está tentando intimidar a Ucrânia, criar pânico e fazer as pessoas temerem os monstros Z… A Ucrânia sabe tudo e está pronta para qualquer coisa. Vai punir por todos os males…” Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, escreve no Twitter.

o O número de crianças mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa subiu para 339: O anúncio foi feito pela Procuradoria Geral do país. Pelo menos 611 menores ficaram feridos, segundo o Ministério Público do país, de acordo com relatórios do Urkinform.

Cerca de 34.700 soldados russos foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão, segundo o exército de Kyiv. Em sua atualização das perdas de Moscou até agora, os militares ucranianos observam que 217 caças, 184 helicópteros e 626 drones também foram abatidos. Além disso, as forças de Kyiv afirmam ter destruído 1.511 tanques russos, 764 peças de artilharia, 3.645 veículos blindados de transporte de tropas e 14 navios.