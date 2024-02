Tratores, protesto de agricultores centra-se em Roma: “Cercaremos a capital”

O Tratores Eles se movem em direção à capital. Demonstração de Agricultores Os italianos chegarão nos próximos dias, confirmados pelas manifestações que abalaram a Europa durante dias Roma. Não haverá bloqueios, dizem os organizadores do Grupo de Agricultores Traídos, mas isso não limitará as dificuldades. Com milhares de participantes esperados e tratores amontoados fora da cidade, a batalha dos trabalhadores do setor atinge um novo patamar: chega de protestos aleatórios, espalhados por todo o território, organizados de boca em boca, estamos avançando agora. Por uma mobilização geral dirigida diretamente às instituições. Porque “o governo não nos ouve, as siglas já não nos representam”, afirma o grupo extremista.

DECÁLOGO

Uma procissão de 50 veículos percorreu ontem a Estrada Estadual Appia, na região de Caserta, quarto dia de protesto, saindo do pedágio da Rodovia A1 Valdichiana em Betholle, província de Siena. Pernoite no porto de Cagliari. Buzinas soaram, apitos iluminaram o céu com faróis e bombas de fumaça. A cadeia de abastecimento agroalimentar italiana expandida emprega 4 milhões de pessoas, com um volume de negócios total superior a 600 mil milhões de euros em 2023. Os cultivadores e pastores nos campos acreditam que o seu trabalho não é tratado com dignidade. De Bruxelas aos membros do Coldretti, e até do governo italiano a outros manifestantes. Os produtores agrícolas autónomos que protestavam sob duas siglas, o Grupo de Agricultores Traídos e a Coligação de Resgate Agrário, emitiram um manifesto de dez pontos. “Pedimos veementemente que seja pago o valor justo dos nossos produtos – dizem – hoje a maioria é mal paga, as receitas são inferiores aos custos, o que, infelizmente, já dura décadas. o preço certo.” A lista de exigências inclui a revisão do Acordo Verde Europeu, ou seja, o Acordo Verde para alcançar a neutralidade climática até 2050, a eliminação da obrigação de deixar 4% das terras sem cultivo, a redução fiscal do IRPEF e do IMU, a manutenção dos benefícios. Combustíveis agrícolas, eliminação do IVA sobre alguns produtos alimentares básicos, luta contra os alimentos artificiais. “As políticas europeias prejudicam-nos, garantem-nos uma ninharia se não trabalharmos e, entretanto, as nossas empresas serão destruídas”, queixam-se os agricultores da Sardenha. “Querem importar farinha de grilo e carne artificial – protestam – neste ritmo também nós nos tornaremos animais de laboratório”.

Isenção de IRPEF

As reivindicações são comuns, mas a frente agrícola está dividida internamente. Junto com o evasivo, que se concentra em Roma, existem também vários grupos de diálogo, como o Coldretti, que negociam com o governo. Uma decisão poderá ser tomada sobre a questão do Irpef. Com a lei orçamental de 2024, o executivo não confirmou a isenção do imposto em vigor desde 2017, pelo que os agricultores terão de pagar a taxa normal. “Espero que o governo intervenha em breve para dar esta intervenção apenas àqueles com grandes áreas, para que Irbefu possa pagar como todos os outros cidadãos italianos”, espera o eurodeputado da FdI, Carlo Fidanza. Estamos a pensar na possibilidade de uma alteração ao decreto Milleproroghe, mas o custo total da isenção do Irpef, 250 milhões, seria demasiado caro para o governo em comparação com o impacto real nas médias e pequenas empresas. Em suma, só avançamos quando os recursos necessários estão disponíveis. Entretanto, após o cerco em Bruxelas, os bloqueios aos centros de distribuição dos supermercados na Bélgica multiplicaram-se e as prateleiras foram esvaziadas, enquanto os protestos atravessaram a fronteira para a Holanda e diminuíram em França. Os sindicatos que representam a maioria do bloco apelaram à suspensão dos bloqueios de estradas após o anúncio do primeiro-ministro Gabriel Atal de 15 medidas para apoiar a agricultura.

