Socialistas portugueses voltam a liderar as sondagens após escândalo de corrupção – Uractive Italia

O Partido Socialista de Portugal está a liderar o caminho para a reeleição em 2023, cinco semanas antes das eleições legislativas de 10 de março, recuperando de um escândalo de corrupção que abalou o partido em novembro.

Os socialistas recuperaram de um escândalo de corrupção que abalou o partido em 7 de novembro e levou à demissão do primeiro-ministro António Costa, atingindo agora 30% dos votos, contra 25% em 14 de novembro, segundo as últimas projeções da Europa Eleita. . Urativo.

No entanto, ainda estão longe dos 41% que obtiveram nas eleições de 2022.

No outro extremo do espectro, o PSD (PPE), de centro-direita, tem 27% e o Chega, de extrema-direita, 18% – atingindo juntos 46%.

Embora o líder do PSD, Luis Montenegro, tenha dito que não cooperará com a extrema-direita, os socialistas estão cautelosos e estão de olho numa coligação governamental regional acordada pelos dois partidos de direita nos Açores em 2020.

“Sabemos que sem acordo [con l’estrema destra] O PSD tem zero hipóteses de governar ou liderar um governo em Portugal. Uma vitória do PSD significa, portanto, instabilidade política em Portugal. Ou existe uma aliança? Pedro Nunes Santos, líder dos socialistas, disse a um grupo de jornalistas no Parlamento Europeu no dia 31 de fevereiro.

Nenhuma cooperação Socialista-BST é conhecida

No entanto, quando a Euractiv perguntou se os socialistas estariam dispostos a cooperar com o PSD depois das eleições – como aconteceu em 1983 – Santos disse que era “quase impossível”. negativo para a democracia”

“O sistema democrático português precisa de alternativas, de uma saída para políticos e partidos, de centro-direita e de esquerda”, disse Santos, argumentando que um governo central contribuiria para a ascensão da Sega.

“Também temos uma visão diferente de Portugal, da nossa sociedade e das nossas políticas. Portanto, é quase impossível”, acrescentou.

De acordo com as sondagens actuais, a outra opção dos Socialistas de alcançar uma supermaioria complexa e fragmentada de 45%, que inclui todas as forças de esquerda, exigirá o apoio dos Liberais (IL), de acordo com as previsões. Eles precisam obter 6% dos votos.

Schmidt e as eleições europeias

“Temos um bom candidato, um grande candidato, com talento, com experiência, com um historial comprovado”, disse Santos quando questionado sobre o comissário Nicolas Schmidt, o principal candidato socialista da UE às eleições europeias de junho.

No entanto, os partidos políticos portugueses vão preparar-se para as eleições europeias de junho, depois das eleições de março, como disse Santos: “As eleições legislativas são decisivas para a vida do povo português e estamos focados nisso”.

Aqui Artigo original.

[A cura di Nathalie Weatherald]