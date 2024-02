Marco Raduano, líder da máfia Gargano capturado na França: escapou de uma prisão de segurança máxima em Noro.

Marco Raduano, líder da máfia de Gargano, escapou da prisão de segurança máxima de Nuoro há um ano cobrindo-se com lençóis. O fugitivo, colocado na lista de procurados mais perigosos da Europol, foi capturado na quinta-feira em França, depois de escapar de um local de destaque em 24 de fevereiro de 2023. […]

A fuga acabou Marco RaduanoO chefe Gargano da Máfia que escapou de uma prisão de segurança máxima há um ano Noro Abaixa-se com lençóis. O fugitivoA Europol foi adicionada à lista de procurados mais perigosos e foi apreendida na quinta-feira França Depois de escapar em 24 de fevereiro de 2023 Braço de alta segurança Prisão de Badu'e Garos. Parar bolaApelidado de chefe Phocian que foi o herói de uma batalha sangrenta. Vista entre Dividido E leal ao antigo chefe Angelo NotarangeloForam os Carabinieri Rosa Liderado pelo Col. Lúcio Arcidiacono, quem prendeu o chefe Dinheiro de Matteo Messina: Um homem de 40 anos estava em um restaurante BastiaEm CórsegaNa companhia de uma mulher.

Acusações em sua cabeça

Quando escapou da prisão de Nuro, cumpria pena na prisão de Raduano 19 anos Mas sua condição piorou com uma condenação em primeiro grau durante seu tempo na clandestinidade.Sentença de vida Em O procedimento omnia nostra: O empregador é culpado Dda de Barry Em assassinatos Omar Trota E Giuseppe SilvestriUm adicional para uma emboscada fracassada Giovanni CaterinoPorque definitivamente prisão perpétua Jogador base de São Marcos no Massacre de Lamis.

Europol: “Um Assassino Impiedoso”

“O perfil criminoso de Raduano é muito importante. Na verdade, ele está à frente de uma organização criminosa que opera no Gargano de mesmo nome, em Vieste, em confederação com outras. Clã de ManfredoniaPromotor, organizador e Assassino impiedoso do grupo, dedicado ao crime de homicídios, Tráfico de drogas e gestão Fraude Extorsão”, ele havia escrito sobre eleEuropol Desde novembro passado, na forma de adicioná-lo à lista dos fugitivos mais perigosos.

Badu 'e foi o primeiro a escapar dos Garos

A fuga de Raduano acabou sendo uma coincidência Ninguém poderia escapar Da prisão de Badu 'e Garros, considerada a mais segura da Itália. Nos dias seguintes foi revelado que o patrão provavelmente estava observando Troca da guarda e entendi o que são Defeitos do sistema – “Devido à grave escassez de pessoal”, alegam os sindicatos da polícia – depois exploraram a prisão para se distanciarem, zombando dela. Segurança.

Chaves, “buraco”: o que aconteceu

Depois de se abaixar com os lençóis além da parede circundante, lá estavam eles Um “buraco” de duas horas Antes que a vigilância percebesse sua ausência. Também foi revelado que o empregador conseguiu obter Chaves Para sair do departamento de alta segurança: ele sabia onde estavam guardados e teve tempo de experimentá-los até encontrar um. Porta blindada. Uma vez ele soltou a mão que segurava e chegou à parede – amarrou vários lençóis – uma espécie de gravata “corda” Apesar das imagens das câmeras de vigilância, ele teve que se humilhar e escapar sem ser molestado.

Sua mão direita também foi apreendida

Na mesma hora que levou à prisão de Raduano, os Carabinieri ROS também prenderam o seu braço direito. Gianluigi Troiano: Um homem de 30 anos foi encontrado Granada, na Espanha, seu preferido era um pacote enviado da Itália. Desde então o homem está foragido Dezembro de 2021 Quando ele escapou Guarda Doméstica Ele trabalhou com o aplicativo Pulseira eletrônica pendência CampomarinoNa província de Campobasso.