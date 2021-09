Super League, UEFA cancela processo contra Barcelona, ​​Juventus e Real

Lei madrilena

Motivo da decisão? A última ordem foi emitida pelo juiz do Tribunal do Comércio de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, que ordenou a anulação da ação. E ameaçou, em caso de descumprimento, acusar o presidente Schwerin de insubordinação. Meses antes, por ordem de Ruiz de Lara, a UEFA já havia suspendido as medidas contra os rebeldes. Agora cancele. O juiz também ordenou o cancelamento das penalidades para os outros nove rebeldes (incluindo Milan e Inter) que se arrependeram e aceitaram a pena em troca de reintegração no sistema: a UEFA suspendeu as sanções econômicas (15 milhões mais 5% de prêmios). No sistema europeu, as decisões do juiz são válidas em todo o território, pelo que a UEFA não teve outra escolha senão obedecer. A investigação sobre Juventus, Real Madrid e Barcelona foi oficialmente encerrada hoje.