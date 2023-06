Suarez pensando em se aposentar? A última dança possível com Messi no Inter Miami

EU’Reino da Arábia Saudita Invadindo o mundo do futebol com milhões e compras faraônicas. O campeonato saudita após um grande declínio Cristiano Ronaldo Em janeiro passado, ele viu a possibilidade de se aproximar cada vez mais de grandes campeões ou jogadores de alto nível, principalmente do cenário europeu.

Essa assinatura não apenas inspirará nosso clube a obter mais sucesso, mas também nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos.

Depois do n.º 7 português, mais dois jogadores praticamente se tornaram oficiais, enquanto chega outro grande campeão Liga Profissional Saudita.

Qual é a vantagem de tudo isso? Um dos planos do governo saudita chama-se Visão Saudita 2030.

O Saudi Vision 2030, plano da Arábia Saudita apresentado em 2016, teve um grande impacto no mundo do futebol desde o início deste ano. Esse plano já prevê ficar longe do petróleo e independência a economia em geral, investindo em outros setores da economia do país. Entre estes, o futebol adquiriu um papel essencial.

cabeça doVitóriaeulua crescente Baseado ema UniãoE O salão de oraçãoEle tem um papel ativo na Política do país. Na verdade, ele recebeu um papel consultivo paraAutoridade de Entretenimento do país. Em suma, o família O rei saudita, que também é conhecido por ter a maioria das ações Newcastle Na Premier League, ele certamente está de olho no mundo do futebol. É por isso que, a partir deste verão, tudo pode realmente mudar para um país que também pode ter como objetivo disputar a próxima Copa do Mundo em 2030. Mas quem são os jogadores que chegaram perto desse mundial?

Essa foi a primeira surpresa Karim Benzema. Bola de Ouro em 2022, ex-atacante e capitão do time real Madrid Depois de uma longa carreira no tribunal brancos Ele decidiu deixar o futebol importante aos 35 anos, depois de vencer tudo o que era possível no clube. Para ele, uma oferta brutal de um contrato de três anos no valor de 100 milhões por temporada.

“A federação tem uma história incrível, com torcedores apaixonados e grandes ambições. Tive a sorte de conseguir coisas extraordinárias na minha carreira e conseguir tudo o que posso na Espanha e na Europa. Parecia o momento certo para um novo desafio e uma nova projeto. É um novo desafio para mim, não vejo a hora de começar a treinar.” Há muitos bons jogadores, Cristiano Ronaldo já está aqui. É um amigo e isso mostra que o nível está subindo. Estou aqui para vencer como eu fiz na Europa.”

"Escolhi a Arábia Saudita porque sou muçulmano e sempre quis jogar aqui."

outro golpe para Ngolo KantéEle foi dispensado do contrato após não conseguir chegar a um acordo com os Blues, bem como pela federação. Para ele um contrato de 4 anos 100 milhões Total. No entanto, a última compra não é uma transferência gratuita, mas um número que nenhum clube do mundo consegue atingir no momento: ruben nevisum ano após o término do contrato com WolverhamptonUma quantia incrível de 55 milhões de euros foi passada de Wolves paralua crescente.

Não parece que a Liga Profissional Saudita queira parar por aí, pelo contrário: os contratos vistos no período recente para os insiders serão apenas o começo de uma longa série.

“Desde que estou na Arábia Saudita, também estive na seleção. Já fiz três partidas, então estar neste campeonato não afeta em nada a convocação de Portugal. O campeonato saudita é lindo, talvez você não “Não assisto às partidas e julgo. Mas tudo bem. Agora até as conversões falam por si. Estou feliz e, como sempre, espero fazer mais gols.”

Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Ao que tudo indica, o Chelsea, após a renovação com Kante, ainda quer ser o protagonista no mercado de transferências, mas saiu desta vez após as despesas faraônicas ocorridas na temporada passada. Estamos falando de quatro integrantes do time em negociações com alguns clubes da Liga Profissional Saudita: quem éDepois de sua vitória excepcional em 2021 e da Copa Africana de Nações com o Senegal, ele perdeu a posição de titular na última temporada ao ser eleito o melhor goleiro do mundo. Agora, o número 1 do Senegal parece estar em negociações com o Al-Ahly sobre um contrato até 2026.

Edou Mendy ainda não assinou com o Al-Ahly mas vai acontecer em breve, esta semana é a semana em que acontecerão as negociações de Mendy e Coulibaly e também de Ziyech. O contrato de Mendy foi acordado verbalmente pelos próximos três anos, junho de 2026. Kante União, assinado.

Ex-campeão da Série A com NápolesE Kalidou Coulibaly Depois de apenas um ano em Londres, ele parece estar fazendo as malas em direção à Arábia Saudita, e isso também parece estar acontecendo com outro africano, Hakim Ziyech. marroquino não encontrou lugar no Blues Tendo borrado a passagem para P.Aris Saint-Germain Em janeiro, ele parecia decidido a desistir do futebol tão importante.

Outro jogador que acabou de se transferir do Chelsea, mas teve seus melhores dias no clube atual, ou seja,Atletico MadridE Saul Niguez. O meio-campista espanhol é de fato um epítome da vitória, já que tem sido um dos focos de um grande meio-campista italiano nos últimos anos. também Marcelo Brozovic Acabou entrando no mercado-alvo da Arábia Saudita.