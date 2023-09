Starfield: New Atlantis pode ser visto pelos arredores, expondo uma mentira sobre o jogo

com lançamento campo estelar Uma estranha competição online começou a desacreditar o jogo, bem como a inventar mentiras para desacreditá-lo, como a que Medina conta Nova Atlântida Separado dos ladrilhos circundantes, ou seja, não integrado ao seu planeta. Na verdade, não é esse o caso, como demonstrou o usuário u/WhiteLight506 no Reddit, que postou fotos da cidade, que são claramente visíveis das áreas próximas (normalmente inacessíveis).

Tantos preconceitos sobre Starfield?

Starfield é alvo de ataques imprudentes?

u/WhiteLight506 também apontou que os planetas são tão grandes que para encontrar a Nova Atlântida ele teve que trabalhar muito, procurando-os pixel por pixel em um mapapara encontrar as peças certas. Seja qual for o resultado, não deixa espaço para dúvidas e nega manifestamente as afirmações do sinal oposto e, portanto, é totalmente falso. Segundo ele, foi feito por pessoas que não perderam tempo verificando o que diziam e decidiram atirar mesmo assim.

De resto, lembramos que Starfield está disponível em acesso antecipado para PC e Xbox Series X/S, para quem pré-encomendou versões a partir de $ 100. 6 de setembro de 2023 será o dia do lançamento real e também estará disponível para assinantes do Game Pass, PC e Xbox.