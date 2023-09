Lies of P: um videogame mostrando os horrores do Lorenzini Arcade

Mentiras Ele voltou para se mostrar vídeos de jogo Postado pelo canal oficial do YouTube de Souls-like estrelado por Pinóquio. O filme, com cerca de sete minutos de duração, nos dá um vislumbre dos grandes perigos que enfrentaremos na região Arcada Lorenzini que presumimos ter sido intitulado dessa forma em homenagem ao autor do romance original, Carlo Lorenzini (pseudônimo de Carlo Collodi).

Não apenas robôs

Na primeira parte do filme vemos Pinóquio enfrentando robôs de vários tipos, enquanto na segunda parte as coisas ficam mais interessantes, quando chegamos às masmorras que estão literalmente encharcadas de sangue, Inimigos mutantes horríveis Isso parece vir direto do terror de sobrevivência.

Por outro lado será Pinóquio Amplo arsenal de armas Com peculiaridades únicas e vários ataques especiais. Por exemplo, nós o vemos no vídeo carregando seu braço mecânico com eletricidade e depois atacando as pessoas miseráveis ​​de plantão com um poderoso golpe ou usando algum tipo de lança-chamas.

Lembramos que Lies of P estará disponível para PC, PS5 e Xbox Series X|S a partir de 19 de setembro de 2023 Ele será incluído no catálogo de PC e Xbox Game Pass desde o lançamento. Também vimos anteriormente um vídeo de gameplay da equipe de desenvolvimento que apresenta novas armas e um chefe.