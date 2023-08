Smartphone, você deve excluir imediatamente esses aplicativos: a lista que consome bateria e dados móveis secretamente

Podemos dizer sem sombra de dúvidas que os smartphones estão entre os aparelhos mais usados ​​de todos os tempos, principalmente desde alguns anos atrás, devido a sua extrema versatilidade.

Surgiu no mercado global há mais de dez anos e conseguiu conquistar milhões (senão bilhões, atualmente) de usuários, com presença muitos modelos que se adaptam perfeitamente às necessidades de diferentes tipos de usuários.

Costumamos dividir os smartphones em três grandes categorias, começando primeiro pelos smartphones de última geração, os chamados “topo de gamaLiderado pelos mais recentes iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23, respetivamente, é sobretudo indicado para quem tem necessidades importantes em termos de potência do processador e qualidade do sensor da câmara, o que garante um excelente desempenho.

Perigo para a bateria

Passamos então para os smartphones de gama média, mais indicados para quem procura um bom compromisso entre qualidade e preço, e por fim passamos para os smartphones de baixo custo, mais adequados para quem não tem necessidades e também estão satisfeitos com um produto modesto, com baixo desempenho.

No entanto, se há algo que todos estes tipos de smartphones têm em comum é, sem dúvida, o consumo de bateria. De facto, os smartphones, sobretudo nos dias de hoje, requerem grandes quantidades de baterias, devido às suas múltiplas utilizações, e nem sempre é fácil chegar ao final do dia para gerir a otimização da carga da bateria. McAfee resolvi fazer uma lista Aplicativos que consomem muita bateria (Além dos dados), para que possamos ter mais cuidado e poder chegar ao final do dia sem preocupações.

Cuidado com os aplicativos

De fato, mais de 43 aplicativos relatados pelo portal da McAfee consumirão quantidades significativas de energia, O que é prejudicial para a duração da bateria do smartphone Durante o dia. No total, seriam os aplicativos em questão Foi baixado quase 2,5 milhões de vezes Por usuários de todo o mundo. é basicamente sobre Aplicativos que permitem reproduzir TV ao vivo (Portanto, mantenha contato), ou que lhe permitam Baixar música Totalmente gratuito.

Ao contrário, trata-se de Aplicativo de notícias em tempo real, que pela sua natureza são constantemente atualizados e por isso envolvem um consumo significativo da bateria do próprio smartphone. O mesmo se aplica em relação Aplicativos que carregam anúncios enquanto a tela do smartphone está desligada: Também neste caso, de fato, a bateria do telefone está seriamente comprometida. Aconselhamos assim que evite todo este tipo de aplicações, conseguindo assim melhorar significativamente a autonomia do seu smartphone.