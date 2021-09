Skoda Tour de Luxembourg Líder da primeira corrida de Portugal, Almeida ⋆ SWS

A primeira fase de Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro) e o português João Almeida (Deceuninck – Quick Step) imediatamente ganham um sprint para um grupo de cerca de quarenta unidades no final de uma etapa de 140km com largada e chegada em Luxemburgo.

A fuga do dia por Jack Bauer (Team BikeExchange), Sebastian Schönberger (B&B Hotels p / b KTM), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Angel Fuentes Paniego (Burgos BH), Evaldas Siskevicius (Delko) e Emerson Oronte ( Rally) ciclismo); Montée de Niklosbierg, Côte de Gralinngen e Côte de Bourscheid lutam nos três primeiros GPMs de Schönberger e Molly com o belga que no final do dia subirá ao pódio para vestir a camisa de líder dos alpinistas.

A liderança racial começa a declinar implacavelmente e, nessa conjuntura, Bauer busca a ação individual; O trabalho do neozelandês termina logo após a testa da Cote de Stafilter. Da subida até a chegada, David Formolo (Equipe Nacional dos Emirados Árabes Unidos) mantém o ritmo do companheiro de equipe Mark Hershey, que é surpreendido por David Godot (Groupama – FDJ) lançando no contra-ataque.

A corrida do francês dura algumas centenas de metros quando a largada final é João Almeida, que corre à frente de Boc Mollima (Trek-Segafredo) e do próprio Hershey, que hoje completa o pódio; O primeiro blues é Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team), que terminou em oitavo após tocar no rossocrociato dos Emirados no sprint; Vincenzo Nibali voltou à corrida, fechando silenciosamente na barriga do grupo.