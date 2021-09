“Salvini decide ir atrás de Meloni ou ir atrás do interesse do país.”

E sobre a possibilidade de estender o corredor verde para a Itália e se comprometer com a imunização, ”Salvini deve decidir se está atrás de Meloni ou do interesse do paísDizer isso na festa é a verdade do dia a dia Luigi Di Maio. Sobre esses assuntos, explica o secretário de Estado, devemos “ouvir a comunidade científica”, se ele disser que precisamos estender o Corredor Verde “nós faremos”.

“Não vou fazer disso uma questão de batalhas políticas”, continua o ministro. “Fico assustado quando essas questões de proteção da saúde de um país” “se tornam prerrogativa de uma linha política ou de outra”.

“Estamos a trabalhar muito bem com os ministros da Liga”, acrescenta Di Maio. Quando questionado sobre que conselho gostaria de dar ao primeiro-ministro Draghi sobre o líder da Liga, o ministro das Relações Exteriores comenta: “Agradeço a frase que ele disse na entrevista coletiva” ou que “o governo está indo”.

“Não é fácil julgar com Lita que não faz nada além de nos insultar Eles estão apenas esperando que saiamos, mas em vez disso vamos ficar dentro de casa, ou então eles estão fazendo todo o tipo de coisas entre impostos e desembarques. “Esta noite na Piazza Como por uma iniciativa a favor da coleta de assinaturas para o referendo sobre justiça. Salvini concluiu: “Entre ius soli, Zan ddl, IPTU e vários impostos, não daremos a satisfação de Pd e 5Stelle em desistir do governo, e não vou deixar a Itália nas mãos dessas pessoas”.