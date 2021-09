US, sendo perseguido pela polícia, corta seu pênis e o joga pela janela. razão louca

uma cara 39 anos, perseguido pela polícia, Corta o pênis e joga pela janela. A incrível história vem de uma pequena cidade em Tennessee Onde muitas patrulhas policiais eram heróis e espectadores de um Busca mais única do que rara.

De acordo com o que o Daily Mail reconstruiu, Tyson Gilbert também foi pare no campo Serviço quando os agentes se aproximam para uma verificação de rotina normal. lá interação A partir de 39 anos ele fez toque o alarme. O homem, que já foi preso em 2020 por tentar roubar 4 carros diferentes, acabou de ver os carros da polícia Pegue o volante e corra.

Perseguido nas ruas do Tennessee, no entanto, um desenvolvimento inesperado. Várias patrulhas policiais deram origem a uma típica perseguição americana, mas no meio da fuga, Gilbert se torna o protagonista de um episódio aparentemente inexplicável: castrado Em seguida, jogue a haste pela janela do carro de corrida.

“Quando parei atrás dele e acendi as luzes, ele saiu e estava lá recusou-se a parar»Diz o agente Bobby Johnson, diretamente envolvido no caso. “Então, sem motivo aparente, ele se virou para a Ancient Freedom Road e está Saia do carro. Quando ele abriu a porta, vimos que era Nua e completamente coberta de sangue. Então feche a porta e continue dirigindo. ”

Com um pouco de esforço, oUm homem foi preso. Sua fuga parou graças aos deuses Pregos no asfalto. Assim que fosse banido, o cara iria anunciar que “das vozesEles o levaram ao gesto louco. “Eles me disseram que Graças ao meu gesto eu teria salvado o mundoTyson Gilbert foi levado ao hospital para tratamento e avaliações adicionais de sua condição Saúde psicológica.

Última atualização: sábado, 4 de setembro de 2021 às 13h45



