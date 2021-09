Doença da vaca louca: dois casos no Brasil, paralisação das exportações para a China – última hora

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 4 de setembro – Dois casos atípicos de doença da vaca louca foram detectados no Brasil, levando à suspensão das exportações de carne bovina para a China. O anúncio foi feito ontem à noite pelo Ministério da Agricultura do Brasil.



Trata-se de uma medida tomada no âmbito de um protocolo bilateral existente entre os dois países, embora a direcção tenha sublinhado que “não existe perigo para a saúde humana ou animal”. Uma nota ministerial explicou que os dois casos são “atípicos” porque a doença apareceu “de forma espontânea e intermitente e não está relacionada à ingestão de alimentos contaminados”.



Dois casos de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) foram identificados durante fiscalizações sanitárias nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso em vacas idosas, identificadas pelo Ministério do Brasil. “O Brasil nunca registrou um caso clássico de doença da vaca louca”, disse o ministério, que notificou oficialmente a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).



A BSE apareceu pela primeira vez no Reino Unido na década de 1980 e se espalhou para vários países da Europa e ao redor do mundo, causando preocupação entre os consumidores e causando uma grande crise no setor de carne bovina. A doença foi disseminada amplamente por proprietários de fazendas que alimentavam seus rebanhos com farinha de carne e ossos de animais mortos e infectados. Pessoas morreram após serem infectadas com a variante humana, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que se acredita ser transmitida pela ingestão de carne infectada. (Lidando).