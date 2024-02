Maxim Kuzmenov, o piloto russo que desertou ao viajar para a Ucrânia num helicóptero militar em agosto do ano passado, foi morto em Espanha, em Villajoyosa, na região de Alicante.. A mídia ucraniana publicou a notícia com base em informações fornecidas por líderes de inteligência do Ministério da Defesa. Kuzminov poderia ter sido morto a tiros em um estacionamento há uma semana, mas os contornos da história – que também encontra espaço na TASS – ainda não foram esclarecidos. Segundo a agência russa, o piloto sofria recentemente de problemas relacionados com álcool e drogas.

Kuzmenov desertou ao cruzar a fronteira sob o controle de um helicóptero Mi-8, aterrissando na região de Kharkiv e entregando-se aos serviços ucranianos que aguardavam sua chegada. Havia outros dois membros da tripulação com ele, que foram posteriormente eliminados. Um porta-voz da inteligência militar ucraniana disse mais tarde que Kuzminov receberia o equivalente a US$ 500 mil como recompensa. O piloto explicou que desertou porque estava em conflito aberto com a invasão ordenada por Vladimir Putin: “O que está a acontecer dói-me: assassinatos, lágrimas e sangue. Na Ucrânia não há nazis nem fascistas, não há nazis nem fascistas.” “Quero ser cúmplice dos crimes russos.”

As forças da Guarda Civil estão investigando o caso. O crime deveria ter sido cometido na última terça-feira, mas não há certeza absoluta sobre a identidade da vítima: “Pode ser um mentiroso e pode ser outra pessoa”, afirmam os investigadores. A mídia espanhola noticiou a descoberta do corpo de um ucraniano de 33 anos em 13 de fevereiro. Segundo Eureka News, não há dúvida: é Kuzminov. No entanto, as idades do sujeito assassinado e de Kuzminov não coincidem. “O piloto russo tem atualmente 27 anos, enquanto o falecido encontrado tem 33 anos”, escreveu o RBC-Ucrânia.

Segundo a imprensa espanhola, que fala em “acerto de contas”, o corpo foi encontrado na passada terça-feira na encosta de um parque de estacionamento na zona de La Cala. Um vizinho deu o alarme. As forças da Guarda Civil também encontraram um carro queimado na cidade vizinha de El Campello.