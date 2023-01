Rastreadores de fitness são usados ​​como alarmes silenciosos

caixa de entrada É a coluna mensal em que um conselho editorial é editado Consumo Responde às perguntas de e-mail mais intrigantes dos leitores que procuram compras válidas, presentes inesperados e oportunidades de economia. é chamado caixa de entrada Como a caixa de entrada de e-mail que recebemos de você, mas com travessões porque as coisas sobre as quais falamos geralmente chegam em uma caixa.

Sempre fui legal em comprar uma pulseira para usar à noite que tenha função de alarme, talvez com vibração, sem toque. Como costumo acordar antes da minha namorada, ela acorda cedo e não consegue voltar a dormir. O mundo dos smartwatches e pulseiras inteligentes é muito vasto e complexo: procuro algo que atenda exatamente a essa necessidade, sem precisar usá-lo durante o dia ou ter informações sobre a qualidade do meu sono. O único outro recurso que seria útil é o cronômetro e o monitor de frequência cardíaca quando estou treinando para uma corrida.

Obrigada,

número.

Caro N. , Sua exigência é uma exigência que outros também tiveram na elaboração Correspondência. Em geral, um despertador com vibração é uma função que muitos modelos de relógios inteligentes possuem rastreadores de fitness existentes no mercado. Para quem como você pretende fazer uso limitado, ou seja, está interessado apenas no despertador e outras funções básicas, recomendamos um bandas inteligentes Xiaomilinha em que já existem vários modelos bastante recentes que têm a vantagem de serem em média mais baratos do que outras marcas do mercado.

Em geral, as principais funções para as quais os rastreadores de condicionamento físico são projetados e comercializados são o registro de etapas, o cálculo de tempos, movimentos e frequência cardíaca durante os treinos, o rastreamento do sono e o consumo de calorias e o envio de notificações quando você fica inativo por muito tempo. Resumindo, a função do despertador é secundária, mesmo que praticamente todo mundo a tenha.

Quanto à função de despertar, muitos editores do Post que a usam concordam que é eficaz e discreto o suficiente para não acordar aqueles que dormem ao seu lado. Em geral, isso, junto com o fato de querer desligar o telefone à noite, está entre os principais motivos para usá-lo. É preciso dizer que você tem que se acostumar a usar pulseira durante o sono: as da Xiaomi geralmente são confortáveis ​​e não são volumosas, mas alguém usado de outra forma pode ficar chateado.

Entre as várias opções, há também a possibilidade de definir o tempo de vibração e escolher entre uma vibração contínua e outra alternada (dois segundos sim, um não, cinco sim, por exemplo), de acordo com o que funciona melhor para cada um. No entanto, um editor disse que teme estar se acostumando com a vibração porque ultimamente ele tende a não ouvi-la ou ignorá-la e voltar a dormir: Uma vez ele disse que tirou o rastreador de fitness enquanto dormia enquanto vibrava, mas nós sentimos . Não é um risco que a maioria das pessoas correria.

Um editor que usa o modelo Mi Smart Band 6 argumenta que por um custo (32 euros na Amazon35 no Mediaworld ou Unieuro) faz muito: além das funções clássicas de um rastreador de fitness, permite controlar músicas no smartphone e ver notificações de vários aplicativos.

Ele acha confiável na contagem de passos, mas um pouco menos no cálculo da frequência cardíaca, depois de comparar os dados com ferramentas mais específicas: Para correr, ele diz que prefere usar uma banda (Isso é incrível em particular) para obter dados mais precisos. Entre as avaliações da Amazon, por outro lado, há bastante satisfação também nesse aspecto, sempre lembrando que os dados são indicativos.

O mais recente modelo Xiaomi Mi Smart Band no mercado é o 7, mas custa um pouco mais (50 euros na Amazôniamas também para cima mundo da mídia E Unieuro) E a maioria das análises concorda que as diferenças com o modelo anterior – por exemplo, a tela maior e mais brilhante ou a medição contínua de oxigênio no sangue – não são tão grandes a ponto de serem apreciadas.

Para quem quer um modelo mais básico encontramos Isso é incrível O relógio de pulso TabTime, que funciona apenas como relógio e despertador (portanto não tem função de cronómetro nem de contagem de batimentos cardíacos que N. pedia), mas que custa 30 euros, no entanto, não nos parece relevante face a a carteira de distância inteligente Xiaomi.

Outra marca popular e bem avaliada de rastreadores de fitness é Fitbit. Relatamos para completude, devido à simplicidade da funcionalidade exigida por um leitor Consumo Achamos que seus produtos são muito caros. cortador de fioo site de avaliação confiável para O jornal New York TimesE foi inserido a FitBit Charge 5 Entre os melhores rastreadores de fitnesspara rastreamento de precisão e funcionalidade, mas seu preço é muito superior ao das Smart Bands da Xiaomi: custam entre 119 e 147 euros, dependendo das cores na Amazônia E euronics120 no Mediaworld.

