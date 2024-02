Qual é o tamanho da oposição de esquerda a Joe Biden? – a postagem

Joe Biden e Gretchen Whitmer em Warren, Michigan (Pete Marovich/The New York Times/Redux/Contrast)

A resposta virá das primárias de hoje no Michigan, onde os grupos críticos do apoio quase incondicional de Biden a Israel na luta contra o Hamas são particularmente activos.

Os eleitores dos partidos Republicano e Democrata do estado do Michigan vão votar hoje, terça-feira, nas eleições primárias para escolher os seus candidatos ao cargo de Presidente dos Estados Unidos. Em ambos os casos, o resultado parece claro: Joe Biden não tem adversários que possam questionar a sua candidatura entre os democratas, e até agora Donald Trump venceu em todos os cinco estados onde se realizaram as primárias republicanas, mostrando-se claramente à frente do seu principal concorrente. Nikki Haley nas pesquisas.

No entanto, a forma como os dois candidatos vencerão será de grande importância, especialmente o Presidente Biden, que nos últimos dias se viu a dirigir uma oposição “de esquerda” dentro do seu partido, começando com críticas de longa data a ele. O seu apoio a Israel na guerra contra o Hamas.

Em primeiro lugar, é preciso dizer que Michigan será provavelmente um dos estados onde as eleições presidenciais estarão marcadas para novembro. Na verdade, o sistema eleitoral americano estipula que o presidente seja eleito por “eleitores”, que são nomeados para quem obtém a maioria em cada estado individual: muitas vezes acontece que os chamados “estados indecisos” acabam por ser decisivos, e o estados nos Estados Unidos. Equilíbrio, onde antes da votação não há uma maioria clara. Michigan é um deles: aqui, em 2016, Trump obteve uma vitória importante e, em alguns aspectos, inesperada, que foi anulada a Biden nas eleições de 2020.

Michigan também tem uma grande população árabe e muçulmana, uma das maiores em termos de população total, depois de Nova Iorque, Nova Jersey, Maryland e Illinois. o Pessoas da religião islâmica Seu número é estimado em cerca de 250 mil, e uma alta porcentagem deles vive na cidade de Dearborn, onde existe uma das mesquitas mais importantes e famosas do país. No Michigan, a oposição à política de Biden na guerra entre o Hamas e Israel foi particularmente forte, uma vez que esta comunidade a considerava demasiado pró-Israel.

De acordo com pesquisas de opinião, a maioria dos americanos acredita que os Estados Unidos deveriam apoiar Israel. A realidade é que entre aqueles que pensam o contrário, há muitos eleitores democratas, especialmente eleitores jovens e não brancos, que são cada vez mais críticos, especialmente devido ao grande número de palestinianos mortos na Faixa de Gaza.

No domingo, em Dearborn, dois dias antes das primárias, a Equipa de Acção do Michigan para a Palestina organizou um comício para reunir as forças americanas mais próximas da causa palestiniana. durante Um dos encontrosA congressista democrata Rashida Tlaib apelou aos eleitores do Michigan para não votarem em Joe Biden nas primárias, mas sim para marcar a caixa “não comprometida”, que é uma espécie de “cédula em branco”.

Em 2019, Tlaib tornou-se o primeiro americano de ascendência palestina a ser eleito para o Congresso, vencendo um distrito que inclui parte de Detroit e parte de Dearborn. Ela é uma das representantes da ala mais extrema do Partido Democrata: segundo a congressista, a iniciativa primária deveria enviar um sinal de que Biden pode perder parte do apoio à gestão da crise em Gaza. Tlaib disse que embora Trump represente uma “ameaça à sobrevivência da democracia”, Biden corre o risco de lhe conceder outro mandato “com o seu apoio ao governo mais direitista e mais extremista da história de Israel”.

A manifestação contou com a presença não apenas da comunidade árabe-americana, mas também falou por um pastor da Igreja Batista Afro-Americana em Detroit, representantes de grupos ativistas pela paz e pelo líder local do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística, que apoia Biden, mas também foi formalmente perguntado. Cessar-fogo imediato em Gaza. Assim, a pressão sobre o governo para que adopte uma posição mais assertiva em relação a Israel vem de uma minoria, mas de diferentes sectores do eleitorado.

Anteriormente, uma iniciativa semelhante foi proposta por movimentos ativistas em New Hampshire, mas sem o apoio de um membro do partido: a iniciativa não recebeu aprovação Ótimos resultadosMas a demografia de Michigan pode levar a resultados diferentes.

A vitória significativa de Biden nas primárias não está em dúvida, mas a questão é considerada perigosa para o candidato à luz das eleições presidenciais, onde as margens entre a vitória e a derrota serão muito limitadas. Biden atualmente Eles são considerados em desvantagem Comparado com Trump nas sondagens do Michigan, ele terá de mobilizar todos os segmentos dos seus eleitores para recuperar o atraso.

É por isso que o Partido Democrata tem prestado tanta atenção à questão do voto da comunidade árabe-americana e de outros movimentos à esquerda do Partido Democrata, mesmo antes de a congressista Tlaib ser notícia nacional. No início de fevereiro, alguns membros de alto escalão da equipe de Biden reuniram-se com líderes do movimento em Dearborn. Em uma reunião fechada, participe dela O jornal New York Times Eu tenho as gravaçõesJohn Viner, vice-conselheiro de segurança nacional do governo Biden, admitiu que houve erros na gestão da crise após os ataques do Hamas em 7 de outubro. Ele acrescentou: “Foi-nos dada uma impressão muito negativa, baseada numa representação completamente inadequada do quanto o presidente, a sua administração e o Estado se preocupam com a vida dos palestinianos”.

Depois de implorar a Tlaib que votasse em branco nas primárias, os democratas também reuniram a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, uma política popular com ambições nacionais para 2028. Em 2018 e depois em 2022, Whitmer conseguiu derrotar os adversários republicanos no estado. Que tem caminhado acentuadamente para a direita, e agora é visto como um trunfo necessário para tentar garantir a vitória de Biden.

Nas horas seguintes ao comício, Whitmer apresentou reunião com CNN O que ele disse Ele acrescentou: “Cada voto que não vai para Biden equivale a um apoio ao segundo mandato de Trump, que será um evento devastador não apenas para a democracia aqui e os direitos básicos, mas também para a política externa”.

