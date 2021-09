Primeiro Ministro da Austrália, profundas reservas sobre os submarinos franceses – Altima Ora

(ANSA) – SYDNEY, 19 de setembro – O governo francês soube que Canberra tem “reservas profundas e perigosas” de submarinos franceses, antes de encerrar o acordo de compra na semana passada. O primeiro-ministro australiano, Scotto Morrison, falou da “crise do submarino”.



“Acho que eles tinham todos os motivos para saber que temos reservas profundas e sérias de que as capacidades do submarino de classe de ataque não se adequam aos nossos interesses estratégicos e deixamos claro que tomaremos uma decisão com base em nosso interesse estratégico nacional Então o primeiro-ministro disse que entendia ”, disse Morrison em uma entrevista coletiva em Sydney. Decepção“ para o governo francês, mas disse que havia levantado questões sobre o acordo “alguns meses atrás”, assim como outros ministros do governo australiano.



A França está furiosa com a decisão da Austrália de desistir de um acordo multibilionário para construir submarinos franceses para navios dos EUA com propulsão nuclear, e seus embaixadores foram chamados de Canberra e Washington, acusando seus aliados de “mentir” sobre seus planos. (Lidando).