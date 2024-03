Por que o céu fica amarelo? A resposta está entre conhecimento e crença

o Céu amarelo Sempre esteve associada, no imaginário colectivo, a Para infortúnios ou desastres como terremotos. Mas o que realmente está acontecendo e por que o Céu está levando isso Certa cor amarelo/laranja?

O céu está amarelo, nenhum infortúnio está chegando

O fenômeno do céu leva um Sombra amarelo ocreFoi tradicionalmente interpretado como um prenúncio de azar em tempos passados, e hoje é interpretado cientificamente com… Dispersão da poeira do Saara na atmosfera. A razão deste fenómeno são os fortes ventos que levantam a areia do deserto da Argélia e da Tunísia e a empurram para o alto da atmosfera até chegar à Europa, incluindo o nosso país, através de vias aéreas que se estendem por milhares de quilómetros. Esta incrível transformação do céu Não deve suscitar preocupações nem alimentar mitos infundadoscomo aqueles que o vinculam a desastres naturais iminentes.

majoritariamente, Esses eventos podem coincidir com chuva, trovoadas e mau tempo. Nesse caso, o fenômeno é causado pela interação dos raios solares com partículas de areia do deserto suspensas na atmosfera.